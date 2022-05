Il rossetto è quel cosmetico che non potrà mai mancare nel beauty-case delle donne di tutte le età. Da piccole, si inizia con colori chiari e lucidi, dalle sfumature neutre e poco appariscenti. Crescendo, si inaugura la stagione dei colori accesi e si comincia ad osare con il fucsia e il rosa intenso.

E così, dalla novità dei primi maquillages si passa ad una cosmetica più consapevole e basata sui propri colori, di pelle e capelli.

Per il giorno si prediligono tonalità calde e delicate, mentre la sera si azzarda con rossetti rosso fuoco. Ebbene sì, è e sarà sempre lui il re del trucco d’eccellenza, il rossetto rosso e luminoso.

Inimitabile e perfetto su qualsiasi carnagione, non possiamo rinunciarvi soprattutto durante le grandi occasioni.

Tuttavia, con l’arrivo dell’estate abbiamo bisogno di colori freschi, che si abbinino a trucchi leggeri e mettano in risalto la tintarella.

Sbirciando tra i nuovi arrivi primavera-estate, gli esperti di make-up di ProiezionidiBorsa si sono accorti di una new entry molto interessante. Un rossetto dal colore bellissimo e delicato, adattabile a qualsiasi look e non solo. Vediamo di quale si tratta e perché piacerà proprio a tutte.

Si sposa con ogni carnagione il rossetto più in voga dell’estate che sta bene a bionde e more

Stiamo parlando del rossetto color pesca, leggermente lucido e perfetto ad ogni età, perché ringiovanisce e illumina il volto senza mai risultare volgare ed esagerato.

La specialità sta nella sua adattabilità, per cui si sposa con ogni carnagione e colore di capelli, dai più chiari ai più scuri.

Pensiamo poi all’abbronzatura estiva, che richiede tonalità luminose e delicate che risaltano la pelle ambrata. Al contrario, rossetti dai colori forti rischierebbero di oscurarla e di non valorizzarla.

Possiamo abbinarlo con ogni tipo di outfit, elegante o sportivo, e in qualsiasi momento della giornata. Ma anche con ogni tipo di make-up, acqua e sapone o intenso e deciso. Si adatta alle tonalità del blu, così come alle sfumature di rosso, giallo e arancio. Per non parlare poi del verde, incredibilmente in voga quest’estate sia per l’outfit che per il make-up degli occhi.

Suggeriamo di optare per un tipo a lunga tenuta, che non vada via con il cado estivo. Inoltre, meglio evitare quelli troppo lucidi e appiccicosi, perché rischierebbero di sciogliersi, oltre a risultare estremamente fastidiosi. Semplicità e comfort sono le chiavi della bellezza, qualunque siano il nostro stile e i nostri colori.

Suggerimento

Come avere labbra più carnose senza chirurgia, filler e botox anche a 50 anni con questi 5 segreti rubati ai truccatori