Con l’arrivo dell’estate nulla è più gradito al nostro palato di un gelato o un ghiacciolo, due merende tipiche di questa stagione. Attendiamo appositamente l’estate per mangiarli e ne facciamo puntualmente man bassa. Una volta terminato il nostro spuntino, in mano ci rimane il tipico bastoncino di legno che sorregge ghiacciolo e gelato. Il più delle volte lo buttiamo via, in realtà converrebbe raccoglierli e stiparli. Infatti, gli stecchi di legno di gelati e ghiaccioli valgono oro se li sappiamo sfruttare con le giuste idee.

Utili in cucina e in tavola

Le nostre mani sono in grado di forgiare da sé tante cose, utilizzando i più svariati materiali e oggetti. Possiamo riciclare davvero di tutto, basti pensare solo alle idee per riutilizzare i tubi per irrigare giardino e orto.

Non sorprenderà, dunque, scoprire i tanti progetti con gli stecchi gelato. Potremo ricavare oggetti in legno e carini per la casa. Ad esempio, un portatovaglioli da posizionare in tavola. Basterà prendere uno stecco e farlo bollire qualche minuto in acqua. Dopo di che lo si piegherà leggermente e lo si porrà lungo il bordo di un bicchiere per dargli la forma. Quindi non ci resterà che decorarlo o ricoprirlo con stoffe a fantasia. Piegheremo i tovaglioli uno dentro l’altro e ve li porremo all’interno. Possiamo usare gli stecchi anche in cucina, dopo averli lavati perbene in acqua bollente. Potremo crearvi dei nuovi ghiaccioli. Sarà sufficiente prendere un vasetto di yogurt e inserirvi dentro uno sciroppo di frutta. Vi collocheremo in mezzo il nostro bastoncino e poi metteremo a congelare.

Gli stecchi di legno di gelati e ghiaccioli valgono oro in casa grazie a queste 6 incredibili idee di riciclo

Con gli stecchi di legno si possono creare però davvero tanti altri oggetti. Quale una lampada e un portasmalti. Ci servirà della colla a caldo. Per ambedue creiamo una base rettangolare o quadrata accostando tra loro gli stecchi.

Per il portasmalti, facciamo una cornice alla base incollando altri stecchi sovrapposti lungo in bordi. Procedendo sempre allo stesso modo, creeremo poi all’interno delle cellette per posizionare gli smalti.

Invece bucheremo la base e vi porremo un portalampada per creare una lampada. Dopo di che, incolleremo gli stecchi tra loro per creare una gabbietta che funga da paralume. Dovrà coincidere perfettamente con la base di modo da potervela appoggiare. Allo stesso tempo assicuriamoci che la gabbietta sia larga e non a ridosso della lampadina per evitare surriscaldamenti.

Altro progetto carino è creare un portaorecchini. Incolliamo 2 stecchi tra loro come a formare un triangolo. Ripetiamo quest’operazione, saranno i piedi dell’oggetto. Tra i due triangoli incolliamo altri stecchi in orizzontale, dove poggeremo i nostri monili, ed ecco fatto.

Infine possiamo anche ricavarne un portacellulare. Prendiamo 4 stecchi e incolliamoli uno affianco all’altro. Poi rispettivamente per ogni lato più corto incolleremo un altro stecco. A questo punto, sovrapponiamo e incolliamo altri bastoncini lungo i 4 stecchi esterni, sui 2 orizzontali e i 2 verticali. Avremo ottenuto così una sorta di mezza scatola in cui inserire il nostro cellulare. Naturalmente possiamo anche dipingere quest’ultimi nostri oggetti. Nel caso della lampada, però, prestiamo attenzione a non usare colori infiammabili.

