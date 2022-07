Dal primo luglio non ci sono più scuse per negozianti e liberi professionisti che dovranno accettare i pagamenti con bancomat, carta di credito o prepagata. Sono previste infatti sanzioni pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione. In realtà l’obbligo di avere il POS per chi svolge attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali vige dal 2014. Inizialmente si parlava solo di carte di debito, come il bancomat, poi di carte di credito recentemente sono state incluse anche le carte prepagate. Chi ancora non si era adeguato adesso ha dovuto provvedere a munirsi di POS. Ciò in quanto da luglio scattano sanzioni pesanti anche per chi chiede i contanti rifiutando questi comuni pagamenti anche con prepagate.

La lotta al contante da parte del Governo s’inasprisce pertanto ulteriormente, nonostante la proroga per un altro anno al suo utilizzo fino ad euro 1.999,99. Tuttavia l’obbligo del POS comporta per liberi professionisti e commercianti ulteriori spese in un periodo non propriamente semplice dovuto alla pandemia e all’aumento dei prezzi. Infatti non sono pochi i costi che negozianti e liberi professionisti devono affrontare per le tenute di conti e per il canone dell’apparecchio.

Si risparmia parecchio con questi POS e non si paga la multa all’Agenzia delle Entrate per i contanti

Tuttavia sono tante le proposte sul mercato in grado di far risparmiare sui costi fissi, come il POS mobile. Basterà semplicemente scegliere ciò che meglio può adattarsi alle proprie esigenze. Ne esistono ormai di ogni tipo che si adattano alle specifiche esigenze di business. Ad esempio consentono anche l’accettazione di pagamenti da attività in movimento o a domicilio. Tali dispositivi sono pensati per i piccoli negozi, attività in movimento, liberi professionisti. Il POS mobile si collega via bluetooth ad un telefono con sistema operativo iOS o Android. Il terminale si gestisce mediante smartphone con una specifica applicazione. Consente di inviare ricevute digitali tramite SMS in modo rapido.

Tra le migliori offerte sicuramente si annovera uno tra i più utilizzati, il SumUp Air. Il suo prezzo attuale è di euro 29,99, inclusa IVA e la commissione applicata è fissa pari all’1,95% della transazione. Non richiede alcun contratto vincolante, ma si paga solo quando si riceve un pagamento. Accetta tutte le carte di debito e credito ad una commissione sempre uguale. Gli accrediti avvengono direttamente sul proprio conto. Inoltre in caso di inattività non sono previste commissioni. Un altro POS mobile molto utilizzato ha il marchio Nexi. Anch’esso non prevede costi fissi, ma una commissione unica dell’1,89% per tutti i pagamenti con carte europee Mastercard, VISA, VPAY, Maestro e PagoBANCOMAT. Per tutte le transazioni fino a 10 euro le commissioni sono azzerate. La sua attivazione costa 29 euro, IVA inclusa.

PostePay Tandem

I clienti BancoPosta aziendale o professionale possono optare per PostePay Tandem che accetta tutte le carte dei principali circuiti anche in mobilità. Anch’esso non ha alcun costo mensile. Il prezzo del dispositivo è di euro 79,00 più IVA mentre la commissione applicata sul transato è pari all’1,50%. Ad ogni modo prima di scegliere possono essere molto utili le recensioni degli utilizzatori. Ma qualsiasi sia la scelta del marchio, si risparmia parecchio con questi POS e non si rischiano multe dall’Agenzia delle Entrate.

Approfondimento

Da luglio si può pagare in contanti fino a questo importo senza multe dall’Agenzia delle Entrate