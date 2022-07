Se vogliamo passare delle vacanze in relax, comodità e non rinunciando ad alcun tipo di agio tecnologico, ci sono alcuni oggetti a cui non possiamo dire di no.

Questi oggetti tecnologici renderanno la nostra estate più piacevole, più comoda, più rilassante e, sicuramente, più emozionante.

Chi crede che la tecnologia non vada d’accordo con sabbia e acqua di mare, si sbaglia. Perché i nuovi gadget tecnologici sono molto performanti e non c’è pericolo che si rompano.

Gli accessori tecnologici a cui non possiamo rinunciare durante le nostre vacanze quando andiamo in spiaggia

Vediamo quali oggetti tecnologici per l’estate potrebbero esserci utili in questo elenco.

Il primo è uno speaker wireless impermeabile, inserito in un mini gonfiabile da portare in mare quando ci si va a fare il bagno. Per non separarsi dalla propria musica preferita anche quando si è in ammollo, un gonfiabile con speaker annesso è l’ideale.

Non si tratta, però, di un gonfiabile che si può cavalcare, ma di un oggetto adatto solo per lo speaker e da portare con sé in mare. Questo speaker è, inoltre, supportato da tutti i telefonini che contemplano la modalità wireless.

Il secondo oggetto tecnologico, per stare freschi anche in spiaggia, è il berretto con ventilatore integrato nella visiera, per non avere più la fronte che gronda di sudore.

Il tessuto è traspirante, in modo da evitare l’umidità. All’interno c’è una batteria al litio da 400 mAh, che permette alla ventola di girare per 8 ore consecutive. Si ricarica velocemente in 20 minuti.

Altri 2 oggetti indispensabili sotto l’ombrellone

Tra gli accessori tecnologici, a cui non possiamo rinunciare in spiaggia, c’è un portaoggetti che si chiude a chiave (la chiave va portata con sé ovviamente) e si attacca all’ombrellone. Spesso in spiaggia, soprattutto quando c’è tanta gente, i furti accadono.

Per andare a fare un bagno in completo relax, senza paura di furti, sarebbe utile acquistare questo oggetto di Meliconi. Resistente, non deformabile, facile da installare e da rimuovere.

L’altro oggetto utile per la nostra salute è il braccialetto con indicatore di raggi UV. Si tratta del braccialetto Hasëndad, leggero e dal design semplice. Il braccialetto indica i raggi UV. Indossandolo al polso, questo strumento eviterà un’esposizione eccessiva al sole, osservando la tonalità del bracciale.

a) Tonalità 1, non c’è sole;

b) tonalità 2, bisogna applicare la protezione;

c) tonalità 3, bisogna rimettere la protezione;

d) tonalità 4 bisognerebbe evitare di stare al sole.

L’ultimo utile oggetto è un frigo portatile da auto, capacità 18 litri, che si controlla con un’app, via WI-FI e bluetooth. Può raffreddare le bibite in soli 15 minuti e si ricarica in soli 20 minuti.

Questi oggetti saranno utilissimi anche se la nostra idea di vacanza è il campeggio.

Grazie a questi oggetti potremmo rendere la nostra estate molto più rilassante e confortevole.

