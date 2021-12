Ecco i ristoranti premiati dai clienti che soddisfano il rapporto qualità prezzo per una cena squisita secondo un’indagine

Se milioni di persone si preparano ad accogliere il Natale 2021 preparando pietanze da leccarsi i baffi, e a proposito sarà un pranzo di Natale ricco di omega 3 con questo pesce cucinato con i segreti dei veri chef stellati, altrettante persone preferiscono andare a mangiare nei ristoranti.

Tanti italiani, infatti, lavorano e non hanno il tempo materiale per la preparazione culinaria, cosicché si trovano costretti a mangiare fuori. Altri, invece, preferiscono semplicemente trascorrere qualche ora fuori in compagnia della famiglia, per allietare il palato con prelibatezze degli chef dei nostri ristoranti italiani. Ecco quali sono i ristoranti premiati dai clienti che soddisfano il rapporto qualità prezzo per una cena squisita secondo un’indagine.

Le recensioni di TripAdvisor

Perché perdere tempo a girare ore e ore con la macchina, se c’è TripAdvisor che può aiutare in men che non si dica? Infatti di seguito elencheremo alcuni ristoranti che sono stati giudicati bene dai consumatori nelle maggiori città italiane e, dunque, premiate con il Best Travellers’ Choice Best of the Best 2021.

Come locali di fascia media sono stati premiati:

La Tavernetta 29 da Tony e Andrea, Via della Pelliccia, Roma;

Il Nutino, Firenze;

La Taverna di San Giuseppe, Siena;

Osteria Vecchio Cancello, Firenze;

Il Barotto, Via Baretti, Torino;

Ristorante Oliviero 1962, Firenze;

Triscele, Via Umberto I, Cefalù;

Vieni a casa ca ti cucinu, Via dei Sarti, Brindisi;

Locanda Manfredi, Paciano.

Tutti questi ristoranti elencati soddisfano il rapporto qualità prezzo, hanno location raffinate dove perdersi nella scelta dei dettagli e tra i ricordi che evocano i piatti che propongono. Ricordiamo, però, che sempre su TripAdvisor esiste la sezione Best Travellers’ Choice, che rappresenta un altro simbolo per conoscere altri ristoranti considerati come ottimi e soddisfacenti nelle varie città italiane.

Se, quindi, per la cena di Natale vogliamo mangiare bene senza spendere un patrimonio e senza perdere tempo prezioso a cucinare, ecco i ristoranti che secondo l’indagine di TripAdvisor risultano essere i “the best”.

Chiaramente sono infiniti i ristoranti, sparsi per tutto lo Stivale e per le isole, che hanno ottenuto diverse stelle come metodo di apprezzamento dai clienti. Per cui consigliamo, a seconda del luogo in cui si abita, di cercare su TripAdvisor i ristoranti che soddisfano tutte le esigenze. Dai menu vegetariani a quelli vegani, dai menu di carne a quelli di pesce, da quelli con la valutazione dei critici Michelin alle trattorie caserecce. TripAdvisor darà sempre una mano!

