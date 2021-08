Gli anticoagulanti sono farmaci che contribuiscono a prevenire la formazione di coaguli in vene e arterie.

Si usano quando c’è un alto rischio di formazione di coaguli che potrebbero ostacolare la circolazione sanguigna, impedendo l’afflusso di ossigeno a cellule e tessuti. L’anticoagulante orale più noto è prescritto è il warfarin.

Quando si comincia una terapia, è molto importante conoscere il modo in cui il farmaco interagisce con altre medicine o con gli alimenti e le bevande.

Risponderemo ad una domanda precisa: si può bere alcol o prendere altri farmaci quando si assumono anticoagulanti?

L’ISS (Istituto Superiore Sanità) raccomanda di consultare il proprio medico di base ogni volta che si ha intenzione di assumere altri farmaci, che siano da banco come l’aspirina, rimedi erboristici, medicinali omeopatici e persino integratori alimentari.

L’ISS sconsiglia fortemente il consumo di alcolici e superalcolici quando si assumono farmaci anticoagulanti orali. In questo modo si eviterà che il farmaco sia inefficace con grave aumento del rischio di sanguinamento e che l’alcool ne rallenti l’eliminazione.

In quanto al vino rosso, ne è consentito un solo bicchiere durante i pasti principali.

Si raccomanda di fare sempre riferimento al medico di base se in caso di dubbi, se si vuole fare un limitato uso di alcol o per ottenere informazioni sulle interazioni riguardanti lo specifico anticoagulante orale che si sta assumendo.

Interazioni con altri farmaci

Gli antibiotici, gli antidepressivi, i corticosteroidi, gli antiepilettici e alcuni FANS (Farmaci Antifiammatori non Steroidei) come l’ibuprofene, modificano l’azione degli anticoagulanti orali. Possono aumentarne o diminuirne gli effetti, con conseguenze potenzialmente pericolose per la salute.

La lista dettagliata dei farmaci da non assumere può essere consultata sul foglietto illustrativo dell’anticoagulante in adozione.

I consigli dell’AIPA

Secondo l’AIPA (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati) sono da assumere in tutta sicurezza farmaci non contenenti aspirina, come Paracetamolo, Tachipirina, Efferalgan, Moment, Brufen e Novalgina.

Da escludere completamente l’uso dell’aspirina o di farmaci contenenti acido acetilsalicitico, come Cardio-aspirina, Aulin, Alka seltzer, Ascriptin, Viamal, Aspirinetta e Neocibalgina.

Antiacidi come il Maalox, invece, andrebbero assunti almeno due ore prima o dopo l’anticoagulante orale.

Anche l’AIPA raccomanda cautela nel consumo di alcol.