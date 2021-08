L’estate è anche fatta di tanti bei momenti di convivialità, spesso costituiti da interminabili pranzi e cene. Essi non possono definirsi tali, però, se non vi sono degli antipasti all’altezza.

L’entrée è, infatti, una tappa obbligata per spezzare quel languorino iniziale e per mettere tutti subito a loro agio. Rappresenta un vero e proprio banco di prova, che andrà poi a pregiudicare tutte le altre portate. Quindi, è importante fare subito bella figura e stupire gli ospiti con delle stuzzicherie, anche gourmet.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo vedremo come realizzare, in pochi minuti, delle deliziose crostatine al salmone, con ingredienti molto semplici.

Bastano pochi euro per realizzare questo strepitoso antipasto di mare

Per prima cosa, srotoliamo un rotolo di pasta sfoglia e tagliamo quest’ultima in quattro parti uguali. Dopo di che, disponiamo i quadrati ottenuti all’interno di stampini di 10 o 12 centimetri di diametro.

Bucherelliamo la base con una forchetta, copriamo con carta forno ed inseriamo un peso all’interno delle crostatine, per non farle gonfiare in cottura. Facciamo cuocere il tutto a 180 gradi per circa 15 minuti, oppure, nel caso in cui ci fossero, seguendo le istruzioni riportate dietro la confezione. Quando saranno pronte e ben dorate, possiamo sfornarle e lasciarle raffreddare.

Nel frattempo, inseriamo in una ciotola 300 grammi di Philadelphia, o qualsiasi altro formaggio spalmabile. Per insaporire, aggiungiamo limone, sale, pepe, olio EVO ed un pizzico di paprika.

A questo punto, non ci resta che farcire con questo composto le nostre crostate. Rifiniamo il tutto aggiungendovi sopra dei cubetti di salmone affumicato, oppure marinato con olio, limone e salsa di soia. Terminiamo con una spolverata di erba cipollina o del prezzemolo.

Abbiamo appena visto, quindi, che bastano pochi euro per realizzare questo strepitoso antipasto di mare. Nel caso avessimo diversi invitati e queste crostatine non dovessero bastare, possiamo andare a spulciare altri irresistibili finger food sempre di mare.