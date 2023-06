Perché questa località italiana dalla spiaggia dorata è perfetta per una seconda casa al mare partendo da 60.000 euro

Lignano Sabbiadoro, la questa località italiana dalla spiaggia dorata-Anton Nikiforov, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

In Italia una località dalla spiaggia dorata sta conquistando il cuore di chi cerca una seconda casa al mare. Posizione eccezionale, natura meravigliosa, investimento redditizio sono i suoi punti di forza.

Se stai cercando una seconda casa al mare, c’è una località italiana che dovresti assolutamente conoscere. Si tratta di Lignano Sabbiadoro, una splendida città friulana che si affaccia su una spiaggia di sabbia fine lunga 8 km, che sembra dorata. Lignano è stata pluripremiata per la qualità delle acque e dei servizi. Ma Lignano Sabbiadoro è una meta perfetta per chi cerca una seconda casa al mare non solo per la spiaggia. Ci sono, infatti, numerosi vantaggi e opportunità che questa città offre a chi vuole investire in una soluzione immobiliare di qualità.

Perché questa località italiana è amata da sempre più italiani e stranieri

Lignano Sabbiadoro è facilmente raggiungibile sia in auto che in treno o in aereo, grazie alla vicinanza con le principali città e infrastrutture del Nord-Est. Inoltre, è una base ideale per visitare le bellezze artistiche e culturali della Regione, come Aquileia, Cividale, Palmanova e Udine.

Ma il vero punto di forza di Lignano Sabbiadoro è il suo contesto naturale. La città ha una spiaggia di sabbia più volte premiata, quasi di colore oro, da qui il nome. Dietro la spiaggia si estende una pineta rigogliosa, che offre frescura e ombra nelle giornate più calde. E per gli amanti della natura selvaggia, c’è la laguna, un ecosistema ricco di flora e fauna. Qui si possono fare escursioni in barca o in bicicletta.

Opportunità di investimento e di rendita

Acquistare una seconda casa a Lignano Sabbiadoro non è solo un piacere, ma anche un investimento. Infatti, la domanda di affitti turistici è elevata e i prezzi sono in linea con il mercato. Inoltre, il valore degli immobili è stabile e tende ad aumentare nel tempo, grazie alla cura e alla manutenzione del territorio. Ecco perché questa località italiana è sempre più gettonata da chi cerca una seconda casa al mare.

Chi acquista una seconda casa a Lignano Sabbiadoro può quindi godersi le vacanze in un luogo incantevole. Allo stesso tempo può mettere a reddito la propria proprietà, sfruttando l’elevata richiesta di affitti turistici. Qui si possono trovare case di diverse tipologie, dimensioni e prezzi, anche in zona Sabbiadoro, Pineta e Riviera. Si va dai monolocali ai trilocali, dalle ville a schiera agli attici, con o senza giardino, piscina o vista mare.

A Lignano Sabbiadoro si trovano case in vendita anche a partire da 60.000 euro

A Lignano Sabbiadoro è possibile acquistare una casa anche a partire da cifre tutto sommato contenute. Facendo una ricerca sul portale Idealista.it* scopriamo che in zona Latisana sono in vendita 2 monolocali a 60.000 euro, uno di 36 metri quadri e l’altro di 20 metri quadri. Adiacente a Lignano Pineta, a pochi metri dal mare, sono in vendita 2 monolocali di 28 metri quadri e di 30 metri quadri a 80.000 euro. E per chi cerca soluzioni più ampie, sempre in zona Latisana, sono in vendita 2 trilocali a 79.000 euro.

Prima di comprare casa, si potrebbe trascorrere qualche giorno di vacanza per capire se il luogo è adatto alle nostre esigenze. Per esempio, si potrebbe fare una breve vacanza in uno splendido resort. Se Lignano non piacesse, si potrebbe trovare casa in Liguria. Dove Fabio Fazio ha comprato una villa, ad esempio, si può acquistare una seconda casa anche a 75.000 euro.

Anton Nikiforov, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons