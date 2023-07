Al termine di una seduta tutto sommato incolore, abbiamo evidenziato 2 azioni che potrebbero essere sul punto di dare un segnale di inversione ribassista. Le medie, infatti, hanno incrociato al ribasso e si trovano su livelli di supporto che se rotti potrebbero favorire un’accelerazione ribassista. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire il futuro di A2A e Azimut, 2 azioni che potrebbero essere sul punto di dare un segnale di inversione ribassista.

Se il supporto dovesse cedere le azioni A2A potrebbero sprofondare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 1,6405 €, in rialzo dello 0,06% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Alla chiusura di una seduta tutto sommato senza particolari sussulti che ha visto le quotazioni chiudere sostanzialmente invariate, le medie sul titolo A2A hanno incrociato al ribasso. Come interpretare questo segnale?

Come si vede dal grafico, il forte supporto in area 1,6335 € sta reggendo egregiamente alle pressioni ribassiste, come già fatto in passato. Da questo punto di vista, quindi, le prossime sedute potrebbero essere al rialzo. Visto, però, l’incrocio delle medie la mancata tenuta del supporto potrebbe favorire un’accelerazione ribassista che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Azioni sospese tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 19,515 €, in rialzo dell’1,40% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante il forte rialzo giornaliero le medie hanno incrociato al ribasso. Questo apparente paradosso è la conseguenza delle precedenti sedute al ribasso.

Al momento le quotazioni sono ingabbiate tra i livelli 19,581 € e 18,855 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al ribasso lo scenario è quello mostrato in figura. Al rialzo, invece, un’importante conferma potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 20 €.

