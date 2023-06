In questo paradiso dove Fabio Fazio ha comprato una villa ecco come comprare casa anche a 75.000 euro

I luoghi dove vivono le star, dello spettacolo, dello sport, ecc. sono spesso posti splendidi. In queste località spesso si possono comprare case a prezzi abbordabilissimi, come nella località dove ha immobili Fabio Fazio. In questo paradiso dove ha comprato lui una villa ecco come comprare casa .

Investire in immobili nei luoghi dove hanno casa i VIP può essere una scelta vantaggiosa. Non solo i luoghi sono spesso splendidi ma probabilmente, in queste località, gli immobili tendono a rivalutarsi di più.

Perché comprare casa a Varazze può essere un affare

Varazze è una delle perle della Riviera Ligure di Ponente, situata nella provincia di Savona. Si tratta di una località balneare che offre un clima mite, un mare cristallino, una natura rigogliosa e un centro storico ricco di fascino. Non a caso Fabio Fazio ha scelto Varazze come luogo dove acquistare alcune proprietà immobiliari.

Acquistare casa dove Fabio Fazio ha investito in immobili, è un buon motivo. Ma ci altri motivi per investire in immobili in questa località ligure. Innanzitutto, si tratta di una zona molto richiesta sia dai turisti che dai residenti, che garantisce un’alta redditività in caso di affitto o vendita. Inoltre ha una posizione strategica, poiché è situata tra Genova e Imperia.

In questo paradiso dove ha investito Fabio Fazio ecco quanto costano le case

Ma quanto costano le case a Varazze? Le ville affacciate sul mare hanno valori che facilmente superano il milione di euro. La cifra può stupire, ma è lo stesso importo che a Milano chiedono per un 5 locali nelle zone a ridosso del centro. Naturalmente si possono trovare anche immobili a prezzi più contenuti, sempre a pochi metri dalla spiaggia.

Per esempio nella zona verso Arenzano si possono trovare immobili anche a 250.000 euro, in buono stato tra 50 e 70 metri quadrati. Ma si può acquistare casa con meno di 100.000 euro? Analizzando il portale immobiliare.it* abbiamo scoperto che sulle colline sopra Varazze è in vendita un casale di 80 metri quadrati a 58.000 euro. Ma è da ristrutturare. A ridosso del centro della città è in vendita una mansarda di 45 metri quadrati per 75.000 euro. Questa casa è a soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia. Nella stessa zona si può acquistare un monolocale di 30 metri quadrati, in buono stato. Ma in questo caso occorrono 100.000 euro.

Altre occasioni immobiliari in Liguria

Le bellezze geografiche e il microclima eccezionale fanno della Liguria una Regione amatissima e ambitissima. Chi non vorrebbe una casa vista mare sulla costa ligure? In questo paradiso dove quasi tutti vorrebbero vivere, le occasioni non mancano, anche a prezzi davvero incredibili. Infatti non è impossibile trovare un appartamento a 50 metri dal mare in una delle località più famose a soli 50.000 euro.

* (n.d.r. Proiezionidiborsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari e non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate. Inoltre, non si conoscono né i dettagli né la veridicità dell’informazione.)