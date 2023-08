Quanto valgono le monete che raffigurano il Papa: serie divisionali, celebrazioni e guadagni

Ogni anno il Vaticano emette delle monete che nel corso del tempo acquistano valore e diventano veri e propri pezzi da collezione. Così come avveniva con la Lira anche con gli Euro le monete vaticane circolano e da molti appassionati vengono considerate davvero pregiate

Sono disponibili in tutti i tagli dai 2 euro fino a 2 centesimi, le monete che raffigurano il Papa sono ricercate a acquistate a prezzi molto interessanti. Questo prezzo varia a seconda della rarità e si parte da 20 euro per arrivare a cifre superiori ai 300 euro. Le monete possono essere italiane, austriache, belghe, finlandesi, tedesche e francesi ma anche di San Marino.

La moneta da 2 euro raffigurante Papa Giovanni Paolo II emessa nel 2020 vale 140 euro. Ma se abbiamo le 4 divisionali Vaticano di Papa Giovanni II dal 2002 al 2005 il valore sale a 1.000 euro. Un singolo divisionale ufficiale sempre del 2002 può essere venduto a 440 euro.

Argento e oro

Quanto valgono le monete che raffigurano il Papa? I prezzi sono sempre interessanti. Parlando di Papa Francesco troviamo la serie divisionale annuale con 8 monete che valgono 1.500 euro. La moneta d’oro emessa nel 2022 da Vaticano Fondo Specchio vale 330 euro. La moneta d’argento emessa nel 2013 vale 145 euro.

Le monete emesse dal Vaticano periodicamente sono contenute in un astuccio con relativo certificato. La moneta d’argento viene emessa in genere tra un’elezione e l’altra, quando la Sede è vacante. Monete celebrative vengono emesse per la morte di un Papa o per la sua elezione. Le monete da 10 euro in oro sono dedicate a Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, hanno tutte valori di rilievo. Sono assolutamente tra le più ambite dai collezionisti di tutto il Mondo.

Quanto valgono le monete che raffigurano il Papa

Come per le altre monete anche per quelle emesse dal Vaticano le particolarità possono fare la differenza. Una moneta raffigurante Benedetto XVI considerata rara è in vendita al prezzo di 800 euro perché la bordatura si interrompe e rimane incompleta. Si tratta di una moneta da 50 centesimi con un errore di conio.

Le monete divisionali di Benedetto XVI emesse nel 2007 potrebbero valere 150 euro. Quelle da 50 Lire emesse per i suoi 85 anni anni raggiungono un valore di 160 euro. La tiratura limitata delle monete, dei cofanetti, degli esemplari in oro e argento, contribuiscono notevolmente al raggiungimento di cifre importanti. Nel 2017 sono state emesse diverse monete celebrative che sono molto ricercate dai collezionisti. Si tratta delle monete bimetalliche da 2 euro emesse per celebrare il millenovecentocinquantesimo anniversario del martirio dei santi Pietro e Paolo. Ma anche del centesimo anniversario delle apparizioni mariane di Fatima. Si tratta di prezzi pregiati che rendono una collezione davvero unica.

