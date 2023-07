Un ulteriore forte rialzo fino al 4 agosto per i mercati azionari? Obiettivi della successiva correzione

Dalla scadenza del nostro setup annuale del 6/7 aprile abbiamo indicato che la prossima scadenza dove poteva formarsi un massimo rilevante per i mercati internazionali fosse il 4 agosto. Siamo vicini a questa data, e quasi alla resa dei conti. Al momento non vediamo elementi ostativi che potrebbero far cambiare questo scenario e avverare la nostra previsione basata esclusivamente su un’equazione matematica. Ci attende quindi, un ulteriore forte rialzo fino al 4 agosto per i mercati azionari? Molto probabile.

L’alternanza del tempo

Il tempo tende a muoversi come un pendolo che oscilla fra minimi e amssimi dei prezzi azionari

Ecco come si presentava la situazione dei listini azionari intorno al 6/7 aprile di quest’anno. Come indicavamo a inizio anno, e poi lo abbiamo fatto fra il 6/7 aprile, intorno al 4 agosto attendevamo un massimo, dopo che il nostro algoritmo proprietario aveva centrato con una straordinaria precisione i minimi e i massimi segnati fino a quel momento da inizio anno.

Durante questo lasso temporale, la maggioranza degli addeti ai lavori e investitori ha continuato a proiettare una recessione dell’economia internazionale, e a guardare il Vix che aggiornava i suoi minimi. Le previsioni erano per un forte ribasso dei prezzi. La nostra previsione per i prossimi mesi e anni sono come da percorso campione indicato a gennaio 2021: il primo trimestre del 2023 avrebbe lasciato alle spalle il ribasso atteso per i primi 27 mesi del decennio. Il rialzo continuerà per molti anni.

Un ulteriore forte rialzo fino al 4 agosto per i mercati azionari?

La prossima settimna fra mercoledì e giovadì vedrà confermare pronìbabilmente dalle Banche centrali che l’infazione sta rientrando e che la politica dei tassi al rialzo è vicina al termine. Inoltre, crescita, inflazione e tassi sono ben bilanciati, e alle porte non ci sarà recessione, anzi per anni lo scenario più probabile è quello di una crescita moderata senza eccessi nè al rialzo e nemmeno al ribasso. Questo sarà driver per i rialzi che attendiamo sui mercati.

Lo scenario della prossima settimana e proiezioni dei prezzi

Settimana prossima attendiamo una fase di indecisione/ribassista fino a martedì (poco probabile fino alle prime ore di contrattazione di mercoledì), per poi lasciare spazio a un rialzo fino a venerdì.

Ecco gli orari in cui probabilmente potrebbero formarsi i minimi e i massimi sul Ftse Mib Future ( e quindi su DAX e Eurostoxx)

15,45/16 di lunedì;

10,45/11 di martedì;

18/18,15 di martedì;

11,30/1,45 di mercoledì;

8.15/8,30 di venerdì.

Quali sono gli obiettivi a cui puntano i listini azionari analizzati fino al 4 agosto?

Dax Future

16.790

Eurostoxx Future

4.735

Ftse Mib Future

29.980

S&P500

4.630/4.750.

Fin dove potrebbero scendere poi fino agli inizi di settembre o al 29 settembre (prossimo setup)?

Dax Future

15.150/14.730

Eurostoxx Future

3.984

Ftse Mib Future

27.000/26.500

S&P500

4.125.

