Si potrà investire e guadagnare soldi comprando immobili nel 2024?

Investire in case conviene ancora? Cerchiamo di capire quale sia l’opinione degli esperti in proposito basandoci su quanto riportato da alcune note riviste.

Come riportato dall’ISTAT, nel 2022 abbiamo assistito ad aumento del prezzo delle case del 3,8%. Il 2023 non è andato meglio, se si considera che Scenari Immobiliari ha stimato un calo del 7% delle compravendite di immobili.

Ora è però cominciato il 2024, un nuovo anno ricco di occasioni per gli investitori. La situazione relativa agli immobili è destinata a cambiare? Cerchiamo di rispondere in breve a questa domanda prendendo in considerazione le opinioni di due diverse riviste.

Si potrà investire e guadagnare soldi comprando immobili durante questo nuovo anno?

Secondo gli analisti interpellati da Panorama, il 2024 non sarà propizio per il mercato immobiliare. Anzi, sulla nota rivista viene definito ”l’anno nero del mattone”, dichiarandosi dunque per niente ottimisti in proposito.

Le motivazioni riportate dagli analisti di Panorama

Si potrà investire e guadagnare soldi comprando immobili? La risposta, dunque, sembrerebbe essere un netto “no”. Sulla rivista affermano ciò per diversi motivi, di cui i più importanti sono due: la recente direttiva UE sulle case green, che costringerà i proprietari degli immobili a notevoli spese per adeguarsi alla normativa, e l’aumento dei tassi di interesse.

Insomma, il 2024 si prospetta davvero un altro anno nero per il mercato immobiliare. Per ora, sembra non vedersi luce in fondo al tunnel e sono lontani i tempi in cui per molti pensionati l’acquisto di un immobile con la liquidazione rappresentava un modo di preservare e ottimizzare il capitale.

Una voce contrastante

Più ottimisti gli analisti di Urbinatae, che invece, basandosi su un recente rapporto di PwC, fanno notare una crescita degli investimenti nel settore residenziale del 317% nonché la notevole attrattiva esercitata dal settore degli alloggi studenteschi.

In crescita anche gli asset ad uso misto, cioè quelli che combinano diversi utilizzi nello stesso immobile. In Europa, inoltre, grande attrattiva per gli investitori in campo immobiliare è esercitata da Madrid, ma anche da Lisbona e Milano, città che offrono maggiore liquidità e stabilità.

