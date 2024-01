Dollaro in discesa e mercati azionari in difficoltà nel 2024? Ecco cosa dice Pictet AM

Salutiamo l’anno nuovo con le previsioni di Pictet AM in merito al dollaro e ai mercati azionari. Che cosa potrebbe accadere nel 2024? Scopriamolo.

Ora che l’anno nuovo è giunto potremmo presto assistere al momento in cui scopriremo quali delle numerose congetture degli analisti si realizzeranno.

In attesa di questo momento rivediamo le ipotesi di Pictet AM in merito ai mercati azionari e al dollaro. Le loro previsioni non sembrano essere delle più ottimiste. Scopriamo il perché.

Dollaro in discesa nel 2024: cosa dice Pictet AM

Abbiamo già avuto occasione di trattare le opinioni di alcuni analisti in merito alla possibilità che il dollaro conosca un declino nel 2024.

Pictet AM sembra della stessa opinione. Infatti, prevede un calo di almeno il 5% rispetto alle altre valute di riferimento. Chi se ne avvantaggerà? Lo yen.

Gli analisti prevedono notevoli difficoltà per l’azionario

Come abbiamo accennato, gli analisti di Pictet AM prevedono anche che i mercati azionari incontreranno non poche difficoltà durante quest’anno.

Infatti, il rallentamento della crescita economica nominale nei Paesi sviluppati farà rallentare anche quella degli utili societari. Ciò si verificherà in particolare nel primo semestre del 2024.

Inoltre, gli analisti sostengono che i rendimenti azionari globali si aggireranno attorno al 5%, una percentuale di gran lunga minore rispetto a quella dell’anno appena trascorso.

Quali scegliere tra azioni USA e UE?

Tuttavia, quali azioni dovrebbe prediligere chi vuole comunque investire in questo mercato? Per gli analisti di Pictet AM la risposta è semplice: meglio le azioni europee.

Il motivo sarebbe legato alle aspettative sugli utili in Europa, che sono molto più contenute e che pertanto possono difficilmente dare adito a delusioni.

Ecco, quindi, ciò che hanno dichiarato gli analisti di Pictet AM sul dollaro in discesa nel 2024 e sulla delicata situazione dei mercati azionari.

