Oltre alla solita Leonardo che continua a fare molto meglio del mercato italiano, in queste prime sedute dell’anno stiamo anche assistendo all’exploit rialzista delle azioni Saipem. In particolare, l’ultima seduta ha visto un rialzo come non se ne vedevano da oltre un mese. Inoltre, i volumi rispetto alle tre sedute precedenti sono stati più che doppi a testimonianza della forza dei rialzisti. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti su Saipem (raccomandazione media Compra adesso). Allo stato attuale, infatti, dei diciassette analisti che coprono il titolo ben quindici hanno un rating Compra adesso o Compra, due, invece, hanno un rating Mantieni. Sebbene, il target di prezzo medio a un anno risulta essere sottovalutato di oltre il 45%, esso presenta una forte dispersione. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si passa dalla raccomandazione più pessimista che vede una sopravvalutazione di circa il 9% a quella più ottimista che vede una sottovalutazione superiore al 95%.

Exploit rialzista delle azioni Saipem, ma è ancora presto per cantare vittoria: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 4 gennaio in rialzo del 3,22% rispetto alla seduta precedente a 1,5370 €.

Le ultime due sedute di Borsa aperta hanno certificato la forza del titolo visto che nella seduta del 3 gennaio le quotazioni avevano recuperato oltre il 2% dai minimi, mentre quella del 4 gennaio si è chiusa con un rialzo di oltre il 3%. Inoltre, tutti gli indicatori sono ritornati a essere saldamente impostati al rialzo. Ci potrebbero, quindi, essere tutte le condizioni per un’accelerazione al rialzo. Una forte conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore alla resistenza in area 1,564 €.

