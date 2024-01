La prima settimana dell’anno solitamente è interlocutoria, anche se una branca dell’analisi tecnica e statistica ritiene che abbia una sua valenza predittiva non solo per il mese di gennaio ma per tutto l’anno. Riteniamo che quello che è accaduto nei giorni scorsi sia poco significatvo. Attenderemo per conferemare il nostro percorso campione almeno la chiusura del mese e le indicazioni del barometro di gennaio, ma anche le evoluzioni dei prezzi e i loro POC volumetrici rispetto a questo mese a quello dello scorso anno. Dalla prossima settimana Wall Street farà le cose sul serio, ma procediamo per gradi.

Livelli di breve termine

La chiusura della seduta borsistica del giorno 4 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.440,34

Nasdaq C.

14.510,30

S&P500

4.688,68.

Cosa attendere daì prossimi giorni?

Siamo vicini a livelli temporali molto importanti per questo inizio di anno bosistico. Inoltre, i prezzi dopo aver segnato il minimo nella data del 30 ottobre non hanno ancora dato spazio a un ritracciamento superiore al 3%. Riteniamo che questo fatto possa essere vicino e che il mese di gennaio possa chiudere sotto i livelli dell’apertura o addirittura sotto i minimi segnati nel mese di dicembre.

Dalla prossima settimana Wall Street farà le cose sul serio: alcune proiezioni per i prossimi mesi

Nei giorni scorsi abbiamo scritto lo scenario proiettato dalle serie storiche:

minimo annuale a maggio e poi massimo a dicembre. Le date dove si potrebbero formare i minimi e i massimi assoluti/relativi sono le seguenti:

7 marzo, 18 aprile, 20 maggio, 24 giugno, 10 ottobre e 17 dicembre.

Dopo aver definito con le serie storiche e i nostri calcoli statistici le strade che potrebbero seguire i prezzi nel 2024, anderemo ora a monitorare quali sono gli obiettivi e i supporti attraverso lo studio delle trend line rialziste e ribassiste.

Dow Jones

Supporto 33.800/34.500

Resistenza/obiettivo 40.500/42.000

Nasdaq C.

Supporto 13.000

Resistenza/obiettivo 18.500/19.600

S&P500

Supporto 4.300

Resistenza/obiettivo 5.300/5.500

Questi livelli potrebbero variare nel corso dei prossimi mesi e quindi sono puramente indicativi.

A parer nostro, settimana prossima sarà decisiva per questo primo trimestre.

