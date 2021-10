Durante ogni stagione l’orto modifica il suo aspetto; le temperature cambiano e di conseguenza la terra regala sapori e colori sempre differenti.

Se durante l’estate il terreno si riempie di ortaggi da frutto, in autunno queste colture lasciano il posto a verdure da foglia, carote, mele, castagne ecc. Ma non dimentichiamo anche questo ortaggio spesso sottovalutato che agirebbe contro colesterolo e problemi al cuore.

Si piantano in autunno e si raccolgono in estate questi vegetali dalle proprietà antibatteriche

In particolare, in autunno, si seminano tutti quei vegetali molto resistenti al freddo e che affrontano coraggiosamente l’inverno.

Infatti, oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di due bulbi in particolare: l’aglio e la cipolla.

Ecco che si piantano in autunno e si raccolgono in estate questi vegetali dalle proprietà antibatteriche.

L’aglio è una pianta coltivata a bulbosa facilmente riconoscibile dall’odore. Apprezzata fin dall’antichità per il sapore particolare e per le sue proprietà benefiche.

Questo bulbo può essere consumato sia crudo che cotto ed è facile da coltivare anche sul balcone di casa. L’aglio non necessita di particolari cure, si adatta facilmente a qualunque tipo di terreno anche se predilige quelli leggeri e ben drenati.

Il periodo ideale per piantare l’aglio è durante la stagione autunnale e invernale, mentre la sua raccolta avviene in estate. Si riproduce facilmente interrando gli spicchi a una distanza di 20 centimetri. Questa pianta non necessita di irrigazioni costanti, infatti se coltivata in piena terra ha bisogno solo dell’acqua piovana.

Grazie alla presenza di allicina, l’aglio potrebbe svolgere un’azione antiossidante, antibatterica e antivirale. Infatti, secondo gli esperti questo bulbo aiuterebbe ad abbassare la pressione del sangue e di conseguenza l’insorgere dei problemi cardiovascolari.

Il secondo vegetale da piantare in autunno

La cipolla è un bulbo commestibile, molto resistente al freddo, ma che necessita di luce naturale. La sua coltivazione presenta pochissime difficoltà.

La cipolla per crescere sana e rigogliosa ha bisogno di un terreno compatto, arieggiato e ben drenato per evitare che le radici del bulbo marciscano. Necessita di un apporto idrico medio, ma bisogna fare attenzione a dosare per bene l’acqua ed evitare i ristagni. Possiamo piantare le cipolle partendo dal seme (scavando piccole buche con profondità di circa 3 centimetri) o impiantando i piccoli bulbi nel terreno. Questa operazione si effettua subito dopo l’estate e in autunno.

La cipolla, proprio come l’aglio, contiene allicina. Questa molecola ha proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche.

Approfondimento

