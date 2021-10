Questo spazio straordinario non è un garage ma una fitness room, ecco come trasformarlo

Se abbiamo il box ma non abbiamo l’auto o vogliamo tenerla all’aperto, usiamo lo spazio a disposizione per creare una fitness room. Per allenarsi a tutto benessere però, bisogna creare un ambiente confortevole e ben attrezzato. Ecco come trasformare un garage in una palestra.

Regaliamoci una palestra, non un frigorifero o una sauna

Prima di ogni altra cosa, pensiamo alla temperatura. Per poter usare il garage come una palestra tutto l’anno, serve un buon impianto di condizionamento. Dunque, se non abbiamo un condizionatore regolabile su caldo e freddo, ristrutturiamo col Bonus 110%. In caso contrario possiamo chiedere una detrazione IRPEF del 50%. Scegliamo un riscaldatore senza condotto. Il sistema può fungere da condizionatore in estate, inoltre può sfiatare all’esterno attraverso uno dei muri. Non è dunque necessario prevedere delle condutture.

Pensiamo ora dove appoggiamo i piedi. Un pavimento gommato resistente e non troppo liscio è una soluzione perfetta per chi ama i workout a corpo libero. Possiamo anche scegliere un linoleum, con finitura antiscivolo. Adesso organizziamo le pareti. Scaffali e armadietti pensili ci permetteranno di tenere tutto in ordine e avere più spazio a disposizione. Può essere fissato al muro anche il portasciugamani, ce ne sono di tutte le fogge e dimensioni, in metallo o legno naturale.

Finalmente parliamo di attrezzi

Se il tempo e brutto e il risveglio al sole con allenamento lento e facile che dà una carica positiva alla nostra giornata è impossibile, niente paura. Nel garage divenuto palestra abbiamo tutto quel che serve. Sacco per boxe, guantoni e corda per saltare sono gli attrezzi base di chi fa pugilato. Ma sono anche perfetti per chi fa un lavoro d’ufficio molto noioso o molto stressante. Aggiungiamo un vogatore, che ci permette di effettuare allenamenti molto intensi senza sovraccaricare le articolazioni. E un tapis roulant, che ci consente allenamenti per corsa e camminata anche quando fuori piove forte.

Dubbio finale: indoor bike o rack da squat

Questo spazio straordinario non è un garage ma una fitness room, ecco come trasformarlo. Se il proprietario del box diventato palestra è una donna, non ci sono dubbi. Vorrà la bicicletta da camera, scegliendo magari quella che permette allenamenti light o più impegnativi. Gli uomini di solito preferiscono acquistare un rack da squat, un sostegno che aiuta a effettuare gli squat con il bilanciere. Serve anche per fare esercizi sulla panca con i carichi e con pesi di una certa importanza. Se il garage non è inserito nella villetta di famiglia, ma in un condominio, potremmo anche decidere di creare un angolino relax e spogliatoio. Con un armadietto, un lettino da spiaggia e un pannello al quale possiamo appendere il nostro tablet. Per guardare un film durante l’allenamento. Oppure per fare un corso in video conferenza con un buon trainer.