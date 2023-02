Si lava il pollo prima di cucinarlo? La risposta che non ti aspetti

A volte diamo per scontato tutto senza pensare che ci sono cose non banali e che non sempre ci aspettiamo e spesso pensiamo essere diverse. Cucinare il pollo non piace per forza a tutti ma mangiare la carne bianca dovrebbe far bene al nostro corpo ed è sempre un bel momento preparare qualcosa di buono, come una cotoletta di pollo, per esempio, quello che fanno un po’ la maggior parte delle persone. Per questo morivo, in molti si domandano se occorre lavare il pollo prima di cucinarlo. Ecco cosa sapere e il motivo.

Perché il pollo non si lava prima di cucinarlo? Cosa succede se si lava il pollo? Perché non si deve lavare la carne di pollo? Quale carne va lavata prima di cucinarla? Ecco ciò che si chiedono le persone in dubbio su un tema importante. La carne bianca va lavata prima di cucinarla? Alcuni dicono che non è un beneficio lavare il pollo sotto l’acqua. Sebbene molti lo lavano con l’aceto. Tuttavia la risposta esiste. Pertanto è necessario saperla per non imbatterci in problemi.

Difatti, è un aspetto molto importante da considerare. Soprattutto se si hanno ospiti a tavola per non fare brutta figura ma anche per una questione di igiene e sicurezza sul cibo che mangiamo. Si lava il pollo prima di cucinarlo si o no? Che si tratti del pollo giallo o di quello bianco, la risposta non cambia. Scoprila qui sotto.

Lavare il pollo prima della cottura: si o no?

La risposta sembrerebbe essere “no”. Secondo quanto riportato da Ansa: “Il pollo non va lavato prima della cottura, per evitare che eventuali batteri presenti si diffondano in cucina. Lo afferma un rapporto realizzato dal Department of Agriculture statunitense e dalla North Carolina State University.”

Ecco perché non si lava il pollo prima di cucinarlo

Il motivo è interessante: quando laviamo il pollo prima di cuocerlo possiamo andare in contro a infezioni tramite i batteri sulle mani o sugli oggetti che hanno toccato il pollo lavato con acqua sotto il rubinetto. La conferma arriva da Fondazione Umberto Veronesi: “In Gran Bretagna è diventata una vera e propria campagna di sensibilizzazione pubblica: non lavate il pollo prima di cucinarlo, perché potreste diffondere in cucina un nemico insidioso, il campylobacter”.

Quali sono le possibili conseguenze?

È un batterio diffuso anche in Europa che fa venire una infezione che si manifesterebbe con diarrea, vomito, febbre e mal di gola.

Quanto è fondamentale prenderci cura di noi stessi? In ogni caso, chiedere sempre in macelleria fa bene, sopratutto quando si hanno dubbi riguardo alle cose da mangiare. Poi, quando facciamo spesa al supermercato, invece, occorre comunque informarsi generalmente, soprattutto sui prodotti come la carne, la farina o il sugo pronto.