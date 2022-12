Tanti inseriscono un cucchiaio di bicarbonato nei collant rotti e il motivo è pazzesco

Le calze velate sono un indumento immancabile sotto gonne e abiti, seducenti ma in grado di proteggere dal freddo. Purtroppo però sono anche molto delicate, ci vuole davvero poco per strapparle o per renderle smagliate. In queste condizioni non si possono indossare certamente, ma hanno un potenziale di riutilizzo davvero incredibile.

La volontà di risparmiare nonché di non sprecare ci spinge a cercare idee di riciclo per ogni oggetto rovinato. Nella ricerca di opzioni di utilizzo potrebbe sorprenderci il trovarne alcune davvero risolutive per problemi comuni, una svolta a costo zero.

È ciò che sta succedendo con le vecchie calze velate smagliate, diverse persone infatti ne hanno scoperto un uso comodo e utile in casa.

Ecco perché tanti inseriscono un cucchiaio di bicarbonato nei collant rotti

L’abitudine di riempire la calza con un po’ di bicarbonato si ricollega alle pulizie domestiche, è un modo per creare una spugna potente ed efficace.

Basta tagliare il piede del collant, mettervi del bicarbonato all’interno e annodarlo per chiuderlo. In alternativa si può usare anche una parte della gamba, ma in questo caso si dovrà prima chiudere da un lato e poi dall’altro, a mo’ di caramella.

Una volta fatto, sarà sufficiente inumidirla e passarla sullo sporco più ostinato. Il materiale sottile infatti consentirà al bicarbonato di oltrepassare le maglie. Sarà davvero efficace per sgrassare le macchie di unto dal piano cottura e dai fornelli. Inoltre la si potrà utilizzare anche contro le tracce di calcare del lavello, nonché per eliminare gli aloni gialli dai sanitari del bagno.

Il trucco in più per potenziare la sua azione sarà poi aggiungervi qualche goccia di limone. Inoltre l’azione elettrostatica del materiale attrarrà anche possibile polvere depositatasi sulle superfici.

Altri modi incredibili per riciclare le calze

Quindi tanti inseriscono un cucchiaio di bicarbonato nei collant rotti per pulire e possiamo approfittare anche noi di questo impiego. Dall’altro lato però possiamo anche riutilizzare le calze in altri modi ancora. Ad esempio, avvolgendovi una saponetta di Marsiglia, potremmo sfruttarle come spugne per smacchiare il bucato prima di metterlo in lavatrice.

Spesso si hanno problemi per togliere i capelli dalla spazzola, ebbene anche in questo caso un vecchio collant è decisivo. Basterà ricoprirla con la calza e poi sfilarla, il nylon intrappolerà i capelli e la spazzola tornerà pulita. Il suo tessuto sarà comodo anche per filtrare l’olio di frittura sporco.

Un’altra opzione è ritagliare l’elastico dei collant e impiegarlo per bloccare la busta nel secchio della spazzatura, eviteremo che si sfili e si rovescino i rifiuti a terra. Il medesimo elastico lo si può anche usare per legare i capelli a coda per poi incastrare le ciocche all’interno per creare uno chignon.

Possiamo poi sfruttarli anche per creare un regalo per il nostro cane, alternativo ai vestitini. Inseriamo una palla da tennis all’interno e intrecciamone i lembi, sarà una corda con cui giocare col cane.

Un suggerimento innovativo è ritagliarvi delle striscioline, arrotolarle e fissarle con dei nodini. Le arrotoleremo poi a gomitolo e lo useremo come filato per realizzare con l’uncinetto vari accessori. Con le medesime striscioline potremmo anche legare le piante in giardino e balcone, poiché delicate non spezzeranno alcun ramo ma le terranno ferme.

Infine possiamo riempire un collant con sale riscaldato, legarlo e appoggiarlo su parti del corpo per alleviare i dolori.