Gli oscillatori proprietari erano andati in ipervenduto e ieri sui minimi di giornata si erano affollate divergenze positive. Era molto probabile quindi l’inzio di un rimbalzo dei prezzi. Fin quando e fin dove potrebbe durare questo movimento? Momento nodale questo perchè siamo a cavallo del nuovo anno, e le nostre previsioni sono per una salita ininterrotta già dai primi giorni di gennaio. Scopriamo cosa attendere e come mantenere in modo semplice il polso della situazione.

Rimbalzo come da attese, ma quando durerà e se durerà? La risposta è semplice: tutto dipenderà se verranno rotte le prime resistenze al rialzo, e se manterranno invece i primi supporti.

Procediamo per gradi cercando di indicare dei dati e mettere il lettore nelle condizioni di poter portare gli eventi a proprio vantaggio.

Alle ore 16:14 della seduta di contrattazione del 29 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.120

Eurostoxx Future

3.851

Ftse Mib Future

24.055

S&P 500 Index

3.839,95.

Solitamente il rimbalzo degli ultimi giorni dell’anno continua fino al 6 gennaio. Questa è una data importante perchè condiziona tutto il mese, e da “dove si uscirà” in quel giorno, così si potrebbe mantenere la direzione per le settimane a venire. Ricordiamo poi che a livello statistico il barometro di gennaio ha una sua certa valenza. Da come si chiuderà il mese si capirà come potrebbe chiudere l’anno. Il mese di gennaio del 2022 ha chiuso al ribasso, e anche l’anno ha seguito le stesse sorti.

Rimbalzo come da attese, e ora dove si porteranno i prezzi dei mercati azionari?

Ecco i livelli da mantenere al rialzo in chiusura di seduta per far continuare il rimbalzo. Essi sono i seguenti:

Dax Future

13.925

Eurostoxx Future

3.791

Ftse Mib Future

23.630

S&P 500 Index

3.764.

Se la nostra view si rivelerà corretta il rimbalzo continuerà almeno di un 2/3% dai livelli attuali se non di più almeno fino al 6 gennaio.