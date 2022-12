Le divergenze rialziste che si erano affollate sui nostri indicatori hanno dato forza ai prezzi che si sono portati con decisione al rialzo. Ultimi 2 giorni dell’anno positivi come da casistica secolare. Ora cosa attendere? Il rialzo oggi dovrebbe continuare, anzi potrebbe essere ulteriormente forte. Questa scia poi dovrebbe proseguire verso obiettivi che reputiamo saranno raggiunti in pochi gorni. Spiegheremo meglio nei prosismi paragrafi.

Wall Street rimbalza e spiazza gli investitori. Tutto sembrava perso ma spesso anche sui mercati i prezzi vanno letti bene. Quello che conta è vero è la tendenza. ma ci sono degli eccessi, sia al rialzo che al ribasso che possono giocare a favore o sfavore del trend. Ieri tutti si fasciavano la testa, ma gli oscillatori come spiegato, avevano continuato a “caricarsi” di divergenze positive. L’effetto atteso quindi era quando poi si è verificato: un rimbalzo anche vigoroso.

La giornata di contrattazione del 29 dicembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.220,80

Nasdaq C.

10.213,29

S&P 500

3.783,22.

Giornata molto positiva, ma il movimento oggi potrebbe continuare con altrettanta forza.

L’anno 2023 potrebbe partire con un forte sprint

Il rialzo iniziato oggi potrebbe continuare fino al 6 gennaio. Questa data si rivelerà molto importante, perchè come ogni anno rappresenterà un livello spartiacque. Come si legge nel grafico che segue, i minimi del prossimo anno dovrebbero segnarsi nei primi giorni di gennaio.

Poi dovrebbe partire un rialzo del 15/20% fino al mese di dicembre.

Wall Street rimbalza e spiazza gli investitori ma potrebbe essere solo l’inizio

Quali sono i livelli che oggi confermeranno un ulteriore andamento positivo? La tenuta o meno dei seguenti livelli in chiusura della seduta di contrattazione:

Dow Jones

32.869

Nasdaq C.

10.207

S&P 500

3.780.

Se la nostra view si rivelerà esatta, e abbiamo molte ragioni per ritenerlo, dai minimi di ieri dovrebbe essere partito un rialzo del 10% che potrebbe continuare per tutto il mese di gennaio. Se non ci sbagliamo, i pezzi del puzzle si iniziano a comporre in modo interessante. Ci aggiorneremo per rivalutare quanto appena scritto intorno alla data del 6 gennaio.