Nei giorni più afosi e caldi molti di noi non sanno che pesci pigliare. C’è chi si posiziona di fronte al ventilatore e chi preferisce trasferirsi in montagna. Chi ama il mare e chi, costretto in casa, preferisce indossare abiti leggeri e freschi. La realtà è che moltissimi di noi, anche se si vergognano di ammetterlo, quando sono a casa stanno in déshabillé. Pantaloncini corti o vestaglia, ma molto spesso direttamente in mutande e boxer. Se amiamo il bon ton e crediamo che sia importante mantenere un decoro anche dentro casa, in questo articolo troveremo alcuni consigli. Ecco perché non staremo più in mutande in casa e sul balcone quando scopriremo che basta questo esotico capo di abbigliamento.

Un capo antico ma attualissimo

Durante i mesi più caldi è bene sostituire i capi pesanti con quelli leggeri che traspirano. Per questo motivo dovremmo sempre scegliere tessuti naturali come cotone, seta, lino e rayon. Dovremmo anche preferire capi ampi e larghi come gonnelloni e pantaloni alla turca, ma anche vestaglie e caftani. Spesso, però, anche questi freschi capi sono troppo pesanti per stare in casa quando vogliamo rilassarci, per cui spesso preferiamo rimanere in biancheria intima. In effetti, la sensazione di libertà e di freschezza è davvero unica.

Se però viviamo assieme ad altre persone o ci sono vicini ficcanaso, dovremo iniziare a coprirci. Per farlo possiamo indossare un pratico sarong. Il sarong è un antichissimo capo di abbigliamento di origini malesi, unisex e in tessuto naturale. Questa specie di pareo è costituito da un rettangolo di stoffa indossato come una gonna e avvolto intorno alla vita. Le gambe resteranno al fresco e il sudore non sarà più un problema.

Non staremo più in mutande in casa e sul balcone ora che conosciamo questo capo leggero e fresco, perfetto per l’estate

Possiamo procurarci un ampio sarong del colore che preferiamo. Possiamo ora cingere i fianchi in modo che il centro della stoffa combaci con la nostra schiena. Adesso possiamo avvolgere il sarong e annodarlo manualmente oppure usando un fermaglio. Possiamo anche indossarlo all’altezza delle ascelle in modo da coprire il busto. Esistono centinaia di modi per avvolgere questo antico capo, ognuno di essi è comodissimo e pratico.

Quando siamo in casa possiamo indossarlo per coprirci rimanendo al fresco, mentre se lo useremo per uscire possiamo abbinarlo ad un sandalo ricercato dallo stile etnico.

Approfondimento

Impazza la moda dell’accessorio da mare con questo disegno che secondo molti porta fortuna, denaro e amore