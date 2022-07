È impossibile anche solo immaginare di indossare una scarpa chiusa con tutto questo caldo. Bastano pochi passi anche nelle scarpe da ginnastica più traspiranti ed ecco il disagio. Sentiamo il piede come bollire, ci ritroviamo i calzini sudati e di conseguenza la pelle raggrinzita. Per fortuna esistono i sandali a darci conforto per ogni occasione.

I modelli spaziano da quelli più comodi ed ergonomici, adatti a chi soffre il mal di piedi, fino ai tacchi vertiginosi da abbinare ai vestiti più chic e raffinati che abbiamo nell’armadio. Il tacco ha sempre il suo fascino per ogni donna, è innegabile. Slancia la figura, assottiglia il piede e fa sembrare le gambe chilometriche. Questa estate c’è un modello in particolare che sembra aver conquistato il cuore di tutte. Vediamo di quale si tratta e perché non dobbiamo farcelo sfuggire ora che i prezzi sono ribassati.

Sì ai sandali estivi, ma quest’altra scarpa non può mancare nella scarpiera

Di questo passo le temperature rimarranno così alte per parecchio tempo. Se ancora non abbiamo comprato un nuovo paio di scarpe estive, questo è il momento. E tra la lunga lista di modelli tra cui scegliere, ecco che fa capolino questa scarpa incredibile. Quest’anno è stato un ritorno per moltissimi modelli e materiali da tempo messi da parte. Non più zeppe in sughero o corda, ma un ritorno al legno e al cuoio. Sia nella versione comoda del sandaletto basso che in quella con il tacco più grosso.

Per brillare nelle sere d’estate

Però, se vogliamo brillare nelle sere d’estate, la scarpa da scegliere è il sandalo gioiello dal tacco piramidale. Questo design sembrava essere una moda passeggera e invece continua a stupire. Il sandalo in voga al momento è dai colori accesi e particolari, come verde, giallo e rosa. Ma la particolarità è data dalle due stringhe di strass che lo impreziosiscono. Avvolgono il piede, esaltandone la forma e attirando su di esso l’attenzione. Strass bianchi per chi non se la sente di esagerare, oppure multicolor per le più vivaci. Sono splendidi sotto un vestitino svolazzante, ma anche sotto una jumpsuit più comoda.

Insomma, sì ai sandali estivi, ma quest’altra scarpa non dobbiamo proprio lasciarcela sfuggire. Ormai l’avevamo già capito da questa primavera, il tacco fa tutta la differenza. E non parliamo solo di altezze, più o meno comode, ma proprio di design. E il tacco piramidale è ormai un must, lo vedremo sicuramente anche per gli stivali questo autunno.

