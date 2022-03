Una delle parti più importanti del viso sono sicuramente gli occhi e lo sguardo. Per questo motivo è fondamentale truccarli bene, in modo che risaltino senza esagerare. Un trucco perfetto non deve essere per forza elaborato. È sufficiente che metta in risalto gli occhi e l’intero viso brillerà di luce propria.

Oggi parleremo di un piccolo trucco per illuminare lo sguardo ed avere degli occhi bellissimi. Possiamo ottenere, infatti, uno sguardo penetrante e ciglia perfette grazie a un semplice cosmetico.

L’importanza dei colori giusti

Chi è appassionato del mondo dei cosmetici e del trucco sa bene che l’armocromia è la moda del momento. Questa disciplina studia il modo migliore per abbinare i colori e per mettere in risalto la bellezza naturale di ognuna. Non si tratta di regole ferree, ma piuttosto di consigli che indicano cosa sta meglio in base al colore dell’incarnato e degli occhi.

L’analisi del colore non funziona solo con i vestiti e le tinte per capelli, ma anche per il make up. Quando scegliamo l’ombretto e il mascara dovremo seguire le indicazioni per un trucco personalizzato che si intoni veramente a noi.

Oggi vogliamo parlare di mascara e vedere perché non tutti dovrebbero usare solo quello nero. Infatti, possiamo indossarne di diversi colori in base al colore dei nostri occhi.

Sguardo penetrante e ciglia perfette grazie a questi mascara insoliti ed elegantissimi

Il mascara nero va bene se abbiamo gli occhi scuri castani o neri. In certi casi, però, potrebbe appesantire lo sguardo e rimpicciolire lo sguardo. Per evitare questo effetto possiamo indossare un mascara color castano. Più chiaro e meno forte, questo colore è perfetto per mettere in risalto anche gli occhi più scuri.

Se abbiamo gli occhi azzurri e blu, invece, dovremo evitare questi colori scuri. Al posto del nero potremo scegliere dei mascara blu e azzurri per esaltare il colore naturale degli occhi. Se vogliamo un effetto primaverile e romantico possiamo preferire l’azzurro. Per un effetto più elegante, invece, possiamo optare per un blu profondo. L’occhio azzurro sembrerà più grande e definito e lo sguardo sarà ampio e vivissimo.

Chi ha gli occhi verdi e castani, infine, può provare dei colori più particolari come il verde e il viola. Questi colori sono perfetti se vogliamo alleggerire il trucco e rendere lo sguardo luminoso. Questi colori esalteranno le iridi naturali e non ci faranno mai passare inosservate.

