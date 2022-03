Il mese di marzo è quasi giunto al termine. Quest’anno la Santa Pasqua cadrà la seconda domenica di aprile. L’atmosfera della festa è nell’aria. Già supermercati e pasticcerie mettono in mostra colombe e uova di cioccolato. É quasi impossibile non pensare a come trascorreremo i giorni festivi dedicati alla celebrazione.

C’è chi ha pensato di passare la Pasqua in famiglia, magari attorno a una splendida tavolata. C’è, invece, chi ha deciso di allargare l’invito agli amici e fare un picnic all’aperto. Ma c’è sempre qualcuno che ha voglia di approfittare di una vacanza lunga per cambiare aria. Allora, gli esperti di viaggi della Redazione di PdB propongono 2 mete per trascorrere la Pasqua 2022 al caldo tra Europa e Italia.

Entrambe le città sono state selezionate per la loro posizione strategica, dove la bellezza naturale si fonde con la cultura del luogo. Inoltre, la maggior parte degli aeroporti nazionali propone voli per raggiungerli a prezzi competitivi. Ma il tempo stringe e chi vuole partire deve sbrigarsi a prenotare. Speriamo che la lettura d questo articolo sia d’ispirazione.

Pasqua 2022 al caldo tra Europa e Italia, ecco 2 mete di mare ambitissime per godersi primavera e buon cibo senza spendere troppo

Un aeroporto sul mare è una rarità tranne per chi è nato nel capoluogo siciliano dove arabi, normanni e spagnoli fusero le loro culture. Palermo è una perla luminosa dove ogni strada è capace di raccontare storie, sapori e vicende di popoli lontani e vicini. Palermo è la città che accoglie con profumi di panelle e crocchè fritte, voci di mercato, una distesa di mare luccicante e l’eleganza della vecchia nobiltà.

Con poche ore di volo ci troveremo a visitare la teatrale Piazza Pretoria o della vergogna, la cupola rossa di San Cataldo e gli incantati Quattro Canti. Inoltre, Palermo possiede uno dei teatri dell’opera più grandi d’Europa. Tutta all’insegna del risparmio perché tanti sono i B&B che offrono soggiorni a prezzi competitivi. Poi, si dice che cenare da re con poco è possibile solo in Sicilia.

Dall’Italia ci spostiamo in un altro caldo Paese. Siamo in Spagna, precisamente a Valencia, servita da tantissime compagnie che volano direttamente dai maggiori aeroporti italiani. Pasqua è un momento ottimo per visitare questa città. Le celebrazioni della Settimana Santa sono straordinarie e si caratterizzano per coreografiche processioni con costumi tradizionali e musiche popolari.

Per festeggiare il giorno della Risurrezione, i valenciani gettano vasi d’argilla dalle finestre. Assolutamente da non perdere una passeggiata per i 10km del parco dell’antico alveo fino alle spiagge di Las Arenas e Malvarrosa. Ma lasciamoci stupire dall’architettura contemporanea firma di grandi architetti. Non mancheranno piatti tipici e il celebre suono delle chitarre spagnole.

Approfondimento

