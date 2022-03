Per colpa di stress e mancanza di riposo molte di noi notano come il viso sia più rugoso e gonfio. Basta un minimo di malessere che il viso rispecchia la nostra situazione e appare affaticato e meno piacevole.

Per questo è molto importante trovare modi per farlo sembrare più snello e riposato, per contrastare le rughe e i gonfiori. Oggi vogliamo parlare di un metodo davvero rapido per apparire più belle e giovani. Ecco, infatti, come snelliamo guance e viso in due minuti grazie a orecchini e a un elastico.

L’importante è incorniciare il volto

Chi di noi ama apparire giovane e bella conosce bene quale possa essere il potere del make up e delle acconciature. Basta un taglio scalato o una frangia per apparire più giovani e magre. Viceversa, alcuni tagli possono farci apparire più in carne.

In molti sanno che per un naturale effetto lifting possiamo legare i capelli in una coda alta molto stretta. In questo modo gli zigomi appariranno più alti e così gli occhi. Se però vogliamo apparire non solo più giovani, ma anche più magre, possiamo unire quest’altro metodo.

Per realizzare la nostra acconciatura dovremo raccogliere i capelli in una mezza coda alta con un elastico. Facciamo in modo che la coda sia ben stretta, così durerà a lungo.

A questo punto possiamo posizionare i capelli della parte inferiore ai lati delle orecchie. Così il nostro volto apparirà più snello e aggraziato.

Per un effetto ancora più forte possiamo creare una piega liscissima e fare fluire i capelli ai lati. In questo modo il viso verrà slanciato e sembrerà più magro e lungo.

Snelliamo guance e viso in due minuti con questo semplice metodo

Ora possiamo aggiungere un piccolo particolare alla nostra acconciatura. Possiamo semplicemente indossare dei lunghi orecchini pendenti. Questi sposteranno l’attenzione dalle orecchie e dalle guance agli occhi e alla bocca. Se orecchini corti e rotondi possono rendere il viso ancora più rotondo, quelli pendenti invece hanno l’effetto opposto.

Non dovremo far altro che trovare dei begli orecchini lunghi che scendono ai lati del collo e arrivano quasi all’altezza delle spalle.

Per un effetto ancora più valorizzante possiamo scegliere il materiale e il colore di questi gioielli seguendo i consigli dell’armocromia. Unendo questi due trucchetto possiamo apparire più belle e magre, magari in un’occasione speciale o ad una festa.

Approfondimento

Se invece vogliamo un taglio che ci faccia apparire più magre, ecco una pratica idea