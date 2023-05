Sguardo da gatta come quello delle affascinanti donne mediorientali? Non fare più questi 4 errori col mascara!

Mettere il mascara sulle ciglia è un gesto quasi naturale e automatico per moltissime donna. Tuttavia, non sempre l’effetto è quello sperato. Se anche tu ottieni grumi, macchie e un effetto disordinato, fai attenzioni agli errori più comuni!

Tutti vogliamo sempre apparire al meglio. L’immagine è un fattore molto importante perché è il biglietto da visita che mostriamo agli altri. Ma, prima ancora di questo, è ancora più importante piacere a sé stessi; sentirsi bene nel proprio corpo ed essere soddisfatti di quel che si vede quando ci si specchia. Oltre ad avere cura del proprio corpo, seguendo uno stile di vita sano, corretto e dinamico, può servire valorizzarsi. In base alle proprie caratteristiche fisiche possiamo scegliere i capi d’abbigliamento più giusti, i colori che meglio ci donano e i tagli di capelli più indicati per noi, tenendo conto di età, stile, tipo di capelli e forma del viso.

Enfatizziamo lo sguardo

Oltre a tutto quanto appena detto, anche il make-up svolge un ruolo preponderante nel valorizzare l’immagine di una persona. Lo sguardo è una delle componenti del volto che prima fra tutte viene notata. Uno sguardo intenso e profondo seduce ma, anche più semplicemente, attira. Non è quindi un fatto casuale che, fra i vari trucchi, proprio nessuna saprebbe rinunciare al mascara. Anche sul classico look “acqua e sapone”, un tocco di mascara riesce a dare quella nota in più al volto, enfatizzando qualsiasi tipo di occhio. Il mascara, infatti, allunga le ciglia rendendo subito lo sguardo più profondo, quasi enigmatico. In genere si usa nero, e quindi sta bene con tutti i colori di occhi. Ma, per serate speciali e se si vuole ottenere un effetto molto particolare, ne esistono anche versioni colorate, come il blu e il verde, o glitterate.

Vuoi uno sguardo sguardo da gatta come quello delle affascinanti donne mediorientali

Per ottenere un buon risultato, il mascara va applicato seguendo precisi dettami. Alcune, infatti, si ritrovano con ciglia piene di grumi e altre ancora con sbavature. Per evitare questi pasticci, basta conoscere gli errori più comuni che in molte commettono.

Un gesto comune è quello di mescolare il mascara facendo di continuo “su e giù” con lo scovolino nel contenitore. Limitati invece solo a mescolare con delicati movimenti rotatori il prodotto. Facendo “su e giù”, si incamera solo aria nel prodotto, con conseguente cattiva resa dello stesso. Una volta estratto lo scovolino, ricorda di scaricare la punta, la parte dove, di solito, si accumula più prodotto. Il gesto della vera e propria applicazione, consiste in una sola ed unica passata, effettuata ruotando lo scovolino. Niente movimenti a “zig-zag” e mai fare più passate. Si creano solo grumi e antiestetiche macchie!

Dunque, se vuoi uno sguardo da gatta come quello delle affascinanti donne mediorientali, prova ad applicare tutti questi accorgimenti, e avrai subito ciglia lunghissime e un’espressione profonda ed enigmatica.

Inoltre, al momento di acquistare il mascara, considera lo scovolino. Ne esistono di vari tipi e modelli ma, quello più adatto per ottenere ottimi risultati, è piccolo, sottile ed elastomerico.