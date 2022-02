Anche senza parrucchiere valorizziamo il viso tondo con ciuffo e frangia a tendina tagliando i capelli in questo modo

Il taglio di capelli rappresenta spesso un punto di debolezza, soprattutto se quello che abbiamo scelto non è adatto a nascondere i difetti del viso.

Lineamenti troppo pronunciati potrebbero risaltare con un taglio sbagliato. Zigomi, mento e fronte non risulterebbero armoniosi.

Il viso tondo deve essere valorizzato e non penalizzato. Il parrucchiere è un punto di riferimento perché con la tecnica è in grado di venire incontro alle nostre esigenze risolvendo anche le situazioni più intricate.

Gestire un ciuffo

Rinunciare al parrucchiere non è facile. Certo il risparmio non sarebbe irrilevante visti i costi di tagli e trattamenti.

Se abbiamo scelto di fare da soli possiamo accontentarci di tagli semplici e sfoltite, correzioni di ciuffi o frange. Ma attenzione perché i tentativi fatti in casa potrebbero non essere soddisfacenti.

Per evitare ciò, con un taglio medio o lungo anche senza parrucchiere valorizziamo il viso tondo facendolo risaltare tramite pettinature a scalare che potrebbero sembrare quasi professionali.

Dopo esserci muniti di forbici da parrucchiere, pettiniamo la frangia in avanti senza bagnare i capelli.

Usiamo il naso come punto di riferimento, da quella lunghezza poi decidiamo di quanto vogliamo accorciare.

Partendo dall’attaccatura cioè dalla parte alta della fronte teniamo fermo il ciuffo con una mano e portiamo all’indietro i capelli dei lati che leghiamo con un elastico.

In questo modo isoliamo il ciuffo per poterci lavorare con precisione. Il ciuffo pettinato verso il basso deve essere diviso in due ciocche per ottenere una “V”. Teniamo fra le dita la parte su cui lavorare in modo che non si muova e sfoltiamo le estremità spuntandole con le forbici posizionate in verticale.

Pettiniamo la frangia ogni volta che terminiamo una sezione prima di passare alla successiva.

Pettinare continuamente permette di notare i difetti e correggerli. Le ciocche laterali devono risultare più lunghe rispetto a quelle centrali. Tagliarli in questo modo richiede più tempo ma permette di raggiungere la lunghezza desiderata senza fare danni.

Anche senza parrucchiere valorizziamo il viso tondo con ciuffo e frangia a tendina tagliando i capelli in questo modo

Di moda negli anni settanta e ora molto ricercata, la frangia a tendina è un taglio che da volume ai capelli. Grazie all’apertura centrale è in grado di rendere armoniosi i visi tondeggianti.

Senza inumidire i capelli intrecciamo la frangia e portiamo la treccia verso il naso per stabilire la lunghezza.

Tagliamo una prima parte molto piccola per capire fino a dove vogliamo arrivare risalendo.

Liberiamo la treccia e con le forbici posizionate in verticale spuntiamo i ciuffi per parificarla.

Spostiamo la frangia da un lato e partendo dall’alto tagliamo verticalmente verso il basso ottenendo due lunghezze differenti. La parte laterale più esterna sarà più lunga e determinerà la lunghezza del taglio. Invece la parte intermedia determinerà l’entità della scalatura. In ultimo, la parte più interna e più corta stabilirà il tipo di apertura che la frangia avrà sulla fronte.

Ricomponiamo la treccia e parifichiamo spuntando con le forbici.

Una volta terminato possiamo utilizzare il phon per creare la pettinatura.