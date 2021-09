Un pavimento sporco è la prima cosa che si vede entrando in casa. Grasso, unto, peli e impronte di piedi, sono spesso tra le cause principali e più evidenti. La situazione si aggrava se abbiamo animali in casa. Allora avere un pavimento pulito e igienizzato sembra un’utopia. Ma forse non abbiamo considerato lo spreco di detersivo ogni volta che passiamo lo straccio. Né tanto meno sappiamo che grandi quantità di detergente possono far male a noi e ai nostri amici animali. In merito a questo si può leggere l’articolo Attenzione a questi prodotti detergenti per la casa perché potrebbero essere pericolosi per la salute.

Quindi come facciamo a tenere pulito il pavimento di casa senza sprechi? E come possiamo utilizzare meno prodotti chimici? Molti ignorano che sgrassare i pavimenti e lucidarli è facilissimo ed economico con questa miscela naturale sensazionale. Questo garantirà una pulizia profonda e duratura senza alcuna controindicazione per la salute. Inoltre si risparmierà enormemente sulla spesa dei prodotti specifici. Vediamo come fare proseguendo con l’articolo.

Solitamente per ogni materiale ci sono prodotti più adatti alla pulizia. Ebbene, questa regola funziona anche con i detergenti naturali per i pavimenti. In questo caso avremo una base per il nostro detergente. Poi, alcune sostanze potranno essere modificate in base alla natura del pavimento. La soluzione base è composta da 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, 4 cucchiai di alcool denaturato e qualche goccia di sapone di Marsiglia. Il bicarbonato è fondamentale se si vogliono eliminare macchie difficili da eliminare. Solitamente ha un effetto favoloso contro il grasso.

Basterà mescolare i 3 eccipienti e poi mescolarli a 3 litri d’acqua. Questa soluzione base è valida per pavimenti in marmo, granito o pietra. Anche il pavimento in resina può essere lavato con questa soluzione. Per il pavimento in cotto, invece, la soluzione più efficace è il puro sapone di Marsiglia. Ne bastano 2 cucchiai sciolti il 3 litri d’acqua.

Ma esistono altri ingredienti che possiamo aggiungere alla soluzione base. Si tratta degli olii essenziali. Alcuni, come quello di rosmarino o il tea tree oil, non sono solo capaci di eliminare i batteri. Al contempo rilasciano un profumo duraturo e piacevolissimo. Basta diluirne qualche goccia nel mix di bicarbonato, sapone di Marsiglia e alcol denaturato. Per finire, è importante anche pulire il pavimento utilizzando un panno in microfibra. In caso di presenza di animali in casa, il pavimento può essere risciacquato con sola acqua calda. Ricordiamoci in tal caso di strizzare al massimo lo straccio per evitare aloni.