Fare fruttare il denaro in momenti in cui l’economia attraversa una crisi non è facile. Ancora più difficile è individuare l’investimento adatto per le proprie specifiche esigenze. In teoria l’investimento del risparmio dovrebbe essere un’operazione simile ad un abito su misura. L’età, e quindi l’orizzonte temporale dell’investimento, dovrebbe essere il primo parametro da tenere in considerazione. Valutando questa esigenza, le Poste italiane offrono due strumenti per due specifiche fasce d’età. I minorenni e adulti con oltre 65 anni. Di seguito i vantaggi e gli svantaggi dei 2 investimenti perfetti, sicuri e garantiti per giovani under 18 e adulti over 65.

Le Poste italiane offrono vari strumenti d’investimento per varie esigenze. In particolare i Buoni fruttiferi postali e i Libretti di risparmio. Sono due forme di risparmio molto diverse. Abbiamo elencato vantaggi e svantaggi nell’articolo “Per investire i soldi in massima sicurezza ecco gli strumenti delle Poste con il massimo rendimento”.

Oltre ai Buoni fruttiferi indicati nell’articolo, le Poste ne offrono altri due, specifici per due classi d’età molto differenti. I Buoni dedicati ai minori e i Buoni over 65 hanno in comune l’obiettivo dell’accumulo del capitale nel lungo periodo.

2 investimenti perfetti, sicuri e garantiti per giovani under 18 e adulti over 65

Il Buono under 18 è pensato con un occhio a genitori, nonni o parenti. Il buono permette di accumulare nel tempo un capitale per un bambino che potrà essere utile al compimento del 18° anno d’età. Genitori, nonni, parenti, amici dei genitori, possono partecipare a questa specie di piano d’accumulo. Può essere una forma di regalo in ricorrenze particolari come, compleanni, feste comandate e in altre occasioni particolari.

Attualmente il Buono ha rendimenti crescenti dal primo al 18° anno. Nei primi 3 anni il rendimento annuo lordo è dello 0,5%. Poi il rendimento sale nel tempo fino a raggiungere il 2,5% dal 16° al 18° anno. La sottoscrizione parte da 50 euro e può essere effettuata in contanti, bonifico, assegno. Ipotizziamo una simulazione per avere una idea del rendimento. Regalando adesso un buono da 1.000 euro ad un bimbo appena nato, tra 18 anni i 1.000 euro a scadenza saranno diventati 1.484 euro.

Il Buono postale pensato per la serenità economica della terza età si chiama Buono obiettivo 65. L’obiettivo di questo Buono fruttifero è quello di integrare la pensione con una rendita certa mensile usufruibile dai 65 agli 80 anni. Si possono acquistare fino al compimento dei 54 anni d’età ma il rimborso avverrà a partire dai 65 anni. Si può fare un investimento in un’unica soluzione oppure incrementando il capitale con rate mensili acquistando nuovi Buoni.

Facciamo una simulazione. Supponiamo che un risparmiatore di 44 anni investa oggi 1.000 euro in un’unica soluzione. A scadenza, a settembre del 2042, al compimento dei 65 anni, i 1.000 euro saranno diventati 1.226 euro.

Vantaggi e svantaggi

I Buoni fruttiferi postali hanno degli indubbi vantaggi. Hanno una fiscalità agevolata, sono garantiti dallo Stato, sono facili da comprare, danno la certezza del rendimento. Ma questa sicurezza si paga in termini di rendimento, che non è tra i migliori sul mercato. Sono un ottimo strumento per diversificare l’investimento in un’ottica di lungo periodo.

