Mese che si rinnova, incassi e pagamenti che si ripetono. Tra le spese fisse che incidono di più ogni mese troviamo sicuramente quelle legate alla casa. Tra affitto o mutuo, e le utenze domestiche, va via almeno un terzo dello stipendio.

Ma quanti conoscono questi 5 modi di risparmiare anche migliaia di euro sull’affitto di casa? Vediamo quali possibili strategie attuare per limare questi costi fissi.

Per il Bonus affitti c’è tempo solo fino al 6 ottobre

Citiamo anzitutto il Bonus affitti fino a 1.200 euro, che abbiamo già esposto nei minimi dettagli. Tuttavia, questo Bonus finora ha avuto poco successo, probabilmente perché i proprietari di casa sono restii ad abbassare le pigioni.

La condivisione

Un’altra idea potrebbe essere quella di condividere l’appartamento, o solo una sua parte. Questa è ad esempio la forma maggiormente scelta da studenti fuori sede e lavoratori trasfertisti.

L’idea della condivisione non è però sempre percorribile. Ci possono essere ragioni di privacy, di spazi disponibili, l’indisponibilità del proprietario di casa. Da 18 mesi, poi, ci sono anche i timori legati al contagio da Covid 19.

Tuttavia, laddove la soluzione fosse praticabile (grandi appartamenti e/o la presenza del doppio accesso), si potrebbero tagliare molte spese. Il risparmio, infatti, è legato non al fatto che si divide la pigione, ma le spese condominiali, la spazzatura, le bollette, etc.

Cambiare appartamento

Il Covid 19 ha dato un’accelerata enorme allo smart working. Il lavoro a distanza, infatti, è diventato realtà per migliaia di lavoratori.

Questa circostanza permette allora di scegliere un nuovo appartamento in un’area meno domandata, fuori dal centro o in provincia. In queste aree, è risaputo, i prezzi degli affitti sono di norma più bassi. Oppure è possibile ottenere spazi abitativi maggiori o dotati di verde a parità di canone mensile.

La libera contrattazione tra le parti

Un’altra forma per ridurre l’affitto è quella di contrattare con il proprietario, anche se si tratta di una strada in salita.

Di solito è previsto (anche per contratto) che il canone mensile salga con il passare del tempo, non il contrario. Inoltre, spesso i proprietari di immobili sono restii a simili proposte. Preferiscono di più tenere sfitta una casa, anziché accettare un canone abbassato.

Tuttavia, laddove tra le parti si fosse instaurato un clima di fiducia e di stima reciproca, un tentativo lo si può fare. Si pensi a chi ha perso il lavoro o ha subito altre difficoltà: si potrebbe proporre una riduzione del canone limitata nel tempo.

Infine, ricordiamo che un’altra opzione la offrono direttamente i Comuni. A seconda delle risorse finanziarie che dispongono, capita che pubblichino bandi per l’erogazioni di agevolazioni sull’affitto.

Si tratta di misure aperte di norma ai soli cittadini residenti che rispettano tutta una serie di requisiti. In questo caso, la migliore modalità d’azione è quella di consultare il sito del proprio Comune e/o rivolgersi direttamente all’ufficio dei servizi sociali.

