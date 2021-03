Avere gambe gonfie fa sentire stanchi e appesantiti. Una giornata di lavoro in piedi, insufficienza venosa, sovrappeso o ritenzione idrica sono le prime cause di questo fastidio.

Il risultato è che la sera non si vede l’ora di arrivare a casa per stendere le gambe sul divano. E cercare, così, di trovare un po’ di giovamento.

Esistono, però, dei rimedi naturali che possono aiutare a combattere questo problema.

Tra questi, il tarassaco è un ingrediente fondamentale per contrastare il gonfiore degli arti inferiori. Ma non solo. Vediamo insieme le caratteristiche di questa pianta e capiamo perché sgonfiare le gambe e i piedi è facile con questo metodo.

Mille proprietà benefiche

Il tarassaco è una pianta molto resistente, che nasce con molta facilità e non ha bisogno di particolari condizioni climatiche o di territorio.

È riconoscibile per il suo fiore giallo. È comunemente nota anche col nome di “dente di leone”.

Le sue caratteristiche possono essere sfruttate in mille modi. In cucina, per la cura del corpo e non solo.

Contiene sali minerali, proteine e vitamine del gruppo A, B, C ed E. Ma soprattutto carotenoidi, utili a ridurre il colesterolo.

Il tarassaco che sgonfia

Oltre alle proprietà anticolesterolemizzanti, il tarassaco è noto per le sue proprietà depurative e diuretiche.

Infatti, è consigliato a chi soffre di cellulite e ritenzione idrica. Quindi di ristagni di liquidi in alcune parti del corpo. Questi problemi incidono su un peggioramento della circolazione sanguigna e, tra le conseguenze principali, provocano arti inferiori gonfi e tesi.

Bere infusi di tarassaco stimolerà la diuresi. Quindi aiuterà a depurare le vie urinarie, il fegato e a eliminare le tossine. Ecco perché sgonfiare le gambe e i piedi è facile con questo metodo.

Un processo di detossificazione generale

Anche i reni, quindi, beneficeranno delle proprietà di questa pianta. Il tarassaco eviterà anche la formazione di calcoli biliari, in un processo di detossificazione che, in generale, aiuterà tutto l’organismo.