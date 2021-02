La betulla contro la cistite e la cellulite

Non è esattamente una pianta da giardino, ma possiamo godere lo stesso dei suoi innumerevoli benefici. È la betulla, pianta del grande freddo originaria dell’Eurasia, usata per curare la cistite e la cellulite grazie alle sue proprietà diuretiche.

È un valido aiuto anche contro l’artrite e i dolori articolari, sfiamma le vie aeree e la sua linfa pura è un ingrediente formidabile nei centrifugati detox.

Le proprietà benefiche della betulla

Scopriamo ora insieme le proprietà benefiche della betulla contro la cistite e la cellulite.

Il suo aspetto slanciato e snello potrebbe trarre in inganno. In realtà la betulla è un albero solido e resistente, tra i primi a risvegliarsi dal letargo invernale.

Le foglie e le gemme di betulla sono ricche di flavonoidi, vitamina C e saponine ed è una pianta dalle note proprietà diuretiche, depurative, antinfiammatorie e antisettiche.

In particolare, la linfa della betulla, è un ottimo aiuto per il nostro organismo. Ha un sapore dolce e possiede grandi virtù depurative. Si ottiene praticando delle piccole incisioni sul fusto, che non procurano danni alla pianta. Ma si può acquistare già pronta in erboristeria e nei negozi specializzati.

Contro la cistite

La betulla è un valido diuretico e può essere assunto sotto forma di infuso, estratto o spremuta. Stimolando la diuresi, facilita la minzione. E quindi purifica le vie urinarie, aiutando nella cura di calcoli renali o infezioni. La presenza di flavonoidi, in particolare la quercetina, aiuta la produzione di urina e quindi l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Contro la cellulite

L’eliminazione dei liquidi in eccesso fa sì che si eviti la produzione della pelle a “buccia d’arancia”. Ovvero l’antiestetica e comunemente nota cellulite. Per un’azione ancora più profonda, si consiglia di massaggiare sulle zone interessate dalla cellulite un olio agli estratti di foglie giovani di betulla.

La betulla si può utilizzare, inoltre, anche per combattere la caduta dei capelli e come antidolorifico per i dolori premestruali.

Abbiamo visto, dunque, quali effetti benefici ha la betulla contro la cistite e la cellulite.