Per eliminare ragni e ragnatele in casa e in giardino bastano 3 oggetti

Togliere le ragnatele non è facile come sembra. Spesso, appena tolte, ricompaiono nuovamente nel giro di poco tempo, soprattutto in alcuni angoli particolarmente predisposti della casa.

Soffitti, travi, librerie, punti poco illuminati o difficili da pulire sono perfetti per la proliferazione delle ragnatele. In questi angoli, infatti, i ragni vivono indisturbati e al sicuro e possono creare liberamente le loro opere d’arte.

Per non parlare di tutti gli angoli nascosti e poco illuminati presenti in garage e cantine. Molti di noi trascurano la pulizia di queste zone dell’abitazione, le quali raccoglieranno polvere e ragnatele in grandi quantità.

Per risolvere questo inconveniente esistono diversi metodi. Quelli che suggeriremo noi garantiranno un risultato ottimale al 100% e le ragnatele non ricompariranno per molto tempo.

Non utilizzeremo detersivi o prodotti inquinanti, ma solo metodi naturali e alla portata di chiunque. Vediamoli insieme.

Per eliminare ragni e ragnatele in casa non servono prodotti chimici

Le ragnatele non sono altro che tele che i ragni creano e utilizzano per imprigionare le loro prede. Stiamo parlando di insetti, come mosche e moscerini, ma anche di altri piccoli animali.

Per questo motivo, e per evitare di vedere gli angoli della nostra casa invasi dalle ragnatele, dovremo procedere nel seguente modo.

Il primo passo sarà catturare la ragnatela con un ragnatore. Questo non è altro che uno strumento allungabile, dotato di setole dure e resistenti che, puntato in direzione delle ragnatele, riuscirà a trascinarle via con sé.

Oli essenziali contro i ragni

Il secondo strumento che dovremo utilizzare per liberarci da questo fastidioso inconveniente è una soluzione acquosa. In un nebulizzatore dovremo versare 1 litro d’acqua e 15 gocce di olio essenziale alla menta piperita. L’infusione di questi 2 liquidi andrà vaporizzata dove abbiamo trovato le ragnatele.

Altrimenti potremo utilizzare, al posto della menta piperita, anche l’olio essenziale di neem. Questo prodotto sarebbe utile anche per eliminare i moscerini che si formano su frutta o piante di orti e giardini.

Questo metodo è perfetto per eliminare ragni e ragnatele in casa e in tutti gli angoli interessati da questa presenza sgradita.

Ecco come evitare di avere insetti in casa

Un consiglio ulteriore per allontanare la possibilità di avere ragni in giro per casa è quello di chiudere buchi, fessure e crepe. Per farlo, potremo utilizzare del normale stucco o gesso.

In queste zone piccole, infatti, gli insetti riescono ad inserirsi e a trovare luoghi confortevoli in cui potersi rintanare. Così facendo, invece, abbasseremo le possibilità che i ragni possano nascondersi e diffondersi in casa nostra.

