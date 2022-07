Sfiziose zucchine ripiene da fare in padella senza carne e tonno

Per gustare piatti freschi e salutari scegliamo le verdure che ogni stagione ci offre. In estate, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta e tra gli ortaggi più comuni ed apprezzati ci sono le zucchine. Sono infinite le preparazioni a cui si prestano le zucchine, partendo da leggeri contorni ed antipasti fino ad arricchire i nostri primi piatti. Oggi vogliamo svelare una ricetta veloce e facile da realizzare che vede proprio le zucchine come protagoniste. Le faremo ripiene, ma anziché utilizzare il forno sarà sufficiente la padella. Quando sentiamo parlare di verdure ripiene spesso pensiamo subito alla carne macinata o al tonno per farcirle. Con questa ricetta invece stupiremo i nostri commensali utilizzando un ripieno diverso, dal sapore sfizioso e davvero sorprendente.

Ingredienti

2 zucchine tonde;

10 pomodorini datterino;

100 g di olive;

150 g di provola;

25 g di formaggio grattugiato;

1 uovo medio;

20 ml di olio EVO;

un ciuffetto di prezzemolo;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Sfiziose zucchine ripiene da fare velocemente in padella senza carne e tonno

Laviamo le zucchine, spuntiamole e tagliamole con un coltello a lama liscia nel senso della lunghezza. Ricaviamo la polpa usando uno scavino e tagliamola a cubetti. Versiamo in una padella un filo d’olio, mezzo bicchiere d’acqua e lasciamo cuocere la polpa delle zucchine per qualche minuto. Saliamo, pepiamo e spegniamo la fiamma.

Laviamo e tagliamo a pezzetti i pomodori, le olive e la provola e teniamoli da parte. Mettiamo in un recipiente le uova, il prezzemolo lavato e tritato finemente e la polpa delle zucchine ormai intiepidita. Mescoliamo il tutto e dopodiché aggiungiamo pomodori, provola e olive, il formaggio grattugiato e una manciata di pangrattato.

A questo punto, è arrivato il momento di farcire le zucchine. Preleviamo con un cucchiaio il ripieno e farciamo le barchette. Mettiamo le zucchine ripiene in una padella antiaderente, aggiungiamo un po’ d’acqua ed un filo d’olio extravergine d’oliva.

Copriamo con un coperchio e facciamole cuocere a fiamma moderata finché l’acqua non si sarà assorbita. Poco prima di terminare la cottura, togliamo il coperchio in modo che si possa formare una deliziosa crosticina in superficie.

Consigli

Queste sfiziose zucchine ripiene da fare velocemente in padella sono la soluzione facile per una cena con i fiocchi. Per terminare la cottura possiamo scegliere di trasferire le zucchine nel forno o nel microonde usando la modalità grill. In questo modo risulteranno ancora più croccanti e golose.

Lettura consigliata

Golosissima parmigiana bianca di zucchine a crudo e non fritte, cremosa anche senza besciamella grazie a questa ricetta della nonna