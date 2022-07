La cucina italiana è piena di delizie. Le ricette della nostra tradizione sono davvero moltissime e se c’è un piatto che può mettere d’accordo tutti è la parmigiana. Questo squisito piatto unico in genere si prepara con le melanzane fritte e la mozzarella, ma sono numerose le varianti nate negli anni. C’è chi la cucina al forno e chi in padella, chi frigge le melanzane e persino chi cambia ortaggio di riferimento. Infatti, quella che vogliamo suggerire oggi è una parmigiana di zucchine. Spesso quest’ortaggio è usato per sostituire le melanzane in diverse ricette. Siamo certi che questo piatto conquisterà tutti perché non servirà friggere le zucchine per preparare questo piatto, ma le useremo a crudo. Infine, anche senza utilizzare la besciamella, questa parmigiana bianca sarà cremosa e più golosa che mai.

Ingredienti

3 zucchine;

300 g di scamorza;

150 g di prosciutto cotto;

3 fette di pancarrè;

10 foglie di basilico;

4 foglie di menta;

40 g di formaggio grattugiato;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Golosissima parmigiana bianca di zucchine a crudo e non fritte, cremosa anche senza besciamella grazie a questa ricetta della nonna

Laviamo le zucchine e rimuoviamo le estremità. Tagliamole nel senso della lunghezza usando una mandolina: in questo modo le fette saranno così sottili che non servirà cuocerle prima. A parte, in un mixer mettiamo le foglie di menta e basilico dopo averle lavate. Aggiungiamo le fette di pancarrè e tritiamo il tutto. Aggiungiamo anche il formaggio grattugiato e teniamo da parte questo composto.

Prendiamo una pirofila e versiamo al suo interno dell’olio extravergine d’oliva. Copriamo il fondo della pirofila con uno strato di mix di pancarrè ed erbe aromatiche. Iniziamo dunque a comporre la nostra parmigiana. Creiamo un primo strato di zucchine, saliamo ed aggiungiamo qualche fetta di prosciutto. Tagliamo a cubetti la scamorza e aggiungiamola al prosciutto. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno statico a 200 gradi.

Spolverizziamo con un altro strato di pancarrè, aggiungiamo un filo d’olio e ripetiamo il procedimento in modo da ottenere almeno 2 strati. Terminiamo ricoprendo il tutto con il trito di pancarrè e formaggio grattugiato. Versiamo un filo d’olio extravergine d’oliva, spolverizziamo con il pepe ed inforniamo la pirofila. La parmigiana dovrà cuocere per circa 25 minuti e quando sopra ci sarà una deliziosa crosticina potremo sfornarla.

Consigli

Questa golosissima parmigiana bianca di zucchine a crudo si prepara velocemente, perché non dobbiamo realizzare la salsa, né friggere nulla. Questo piatto è delizioso da mangiare sia tiepido sia freddo, ma consigliamo di lasciarlo riposare almeno 5 minuti prima di servirlo. Possiamo sostituire la scamorza con la provola affumicata: il risultato sarà comunque eccellente. Il trito di pancarrè serve ad assorbire l’acqua che rilasciano le zucchine in cottura. In questo modo, il pancarrè lo assorbe non lasciando acqua sul fondo della pirofila e permettendo una cottura migliore. In alternativa, possiamo sostituire il pancarrè con del comune pangrattato.

Approfondimento

