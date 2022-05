Non serve bollire le zucchine per farle ripiene senza carne né tonno con questa ricetta perfetta per chi ha poco tempo

Primavera ed estate ci regalano ortaggi vari e preziosi. Già in queste settimane, possiamo trovare nei negozi e nelle bancarelle al mercato le zucchine. Quest’ortaggio ci fa pensare a tante sfiziose ricette sia calde che fresche, dalle più salutari a quelle più golose. Uno dei piatti più invitanti che possiamo realizzare con quest’ortaggio è costituito dalle zucchine ripiene. Possiamo farcirle come preferiamo ma, tra gli ingredienti più comuni ed apprezzati, ci sono la carne e il tonno.

A volte cucinare può essere faticoso, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro. Generalmente, per preparare questo piatto è necessario fare sbollentare le zucchine, ma oggi spiegheremo che con questa ricetta non serve. Se abbiamo poco tempo e voglia di metterci ai fornelli, con pochi ingredienti potremo portare a tavola un piatto dal gusto ricco e sorprendente. Zucchine e speck sono una coppia vincente in cucina e ci permettono di realizzare piatti appetitosi e amati da grandi e piccini. Ma non è tutto, perché a legare questi ingredienti c’è un altro prodotto amatissimo e perfetto per questo piatto.

Ingredienti

3 zucchine lunghe o tonde;

300 g di speck;

200 g di ricotta;

1 uovo;

50 g di formaggio grattugiato;

un rametto di rosmarino;

sale q.b.;

pepe q.b.

Laviamo con cura le zucchine. Se scegliamo la varietà lunga, tagliamole a metà, se invece abbiamo quelle tonde rimuoviamo soltanto la parte superiore. Togliamo la polpa delle zucchine usando un coltello e un cucchiaio e teniamola da parte. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Frulliamo per pochi secondi la polpa delle zucchine in modo da renderla fine. In questo modo, non sarà necessario farle bollire.

Tagliamo lo speck a listarelle ed uniamolo alla polpa delle zucchine. Aggiungiamo al composto anche la ricotta, priva del suo siero, un pizzico di sale, pepe, l’uovo e 2/3 del formaggio grattugiato. Tritiamo finemente il rosmarino e mescoliamo il tutto usando una forchetta, fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo. Foderiamo una leccarda o una teglia con carta da forno, riempiamo con un cucchiaio le zucchine e disponiamole una accanto all’altra. Spolverizziamo con il formaggio grattugiato rimasto ed inforniamo. Dopo circa 25 minuti le nostre zucchine ripiene saranno pronte per essere gustate.

Consigli

Non serve bollire le zucchine per farle ripiene seguendo questa ricetta davvero facile e veloce, con pochi ingredienti gustosissimi. Possiamo farcire le zucchine come preferiamo e sostituire la ricotta con un formaggio diverso, per renderle ancora più filanti ed irresistibili. Sarà possibile conservare le zucchine ripiene nel frigorifero per un giorno dopo averle chiuse in un contenitore ermetico.

