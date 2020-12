Sfincione per celiaci: dire sì al gusto si può

Se si è siciliani o amanti della cucina non si può non conoscere lo sfincione!

Dalla versione gourmet a quella bianca, ne esistono tante versioni ma una cosa è certa: quella tradizionale mette sempre tutti d’accordo.

Esiste una variante adatta anche a chi è intollerante al glutine ma non vuole perdere l’occasione di gustarsi questo meraviglioso piatto. Del resto essere celiaci non significa rinunciare al gusto.

Ma come prepararlo?

Ingredienti della tradizione

Per preparare il sugo di cipolle:

3 cipolle bianche di media grandezza;

500 ml passata di pomodoro;

4 acciughe sott’olio;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe.

Per condire la base dell’impasto:

6 acciughe sott’olio;

200 g di caciocavallo semi-stagionato;

pangrattato rigorosamente gluten free;

origano.

Per l’impasto:

500 gr di farina gluten free (ad esempio quella di riso, di mais, o un mix di farine senza glutine);

10 g di lievito di birra;

480 ml di acqua;

30 g di olio d’oliva;

sale.

Preparazione dello sfincione adatto anche ai celiaci

Per gustare un ottimo sfincione per celiaci e intolleranti al glutine bisogna, innanzitutto, procedere con l’impasto.

Sciogliere il lievito nell’acqua e unire, a poco a poco, tutti gli altri ingredienti.

Il sale va aggiunto per ultimo.

Lasciare riposare il composto sino a quando il suo volume non sarà raddoppiato.

Successivamente spianarlo nella teglia e lasciarlo riposare per altri 15 minuti. È preferibile una teglia rettangolare.

Nel frattempo possiamo procedere alla preparazione del sugo di cipolle. In una pentola soffriggere le cipolle bianche con dell’olio d’oliva; appena saranno leggermente imbiondite unire le acciughe. Infine, aggiungere la passata di pomodoro e cucinare tutto a fuoco lento per 30 minuti.

Non resta che condire!

Versare il sugo di cipolle nell’impasto adagiato sulla teglia. Livellare il condimento così da risultare omogeneo e condire con caciocavallo semi-stagionato, acciuga e pangrattato. Infornare a 250 gradi per 20/25 minuti.

Lo sfincione per celiaci è pronto per essere gustato. Dire sì al gusto si può!