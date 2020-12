Possiamo scegliere di non usare le gonne, di non indossare abiti troppo lunghi o troppo corti, ma non c’è una donna che non indossi i pantaloni.

Che siano a sigaretta, skinny, a vita alta, a palazzo, qualsiasi donna ne possiede almeno una tipologia nel proprio armadio.

A volte però, capita di stufarsi dello stesso modello e capita di non sentirsi bella come si vorrebbe o a proprio agio.

Ma come scegliere i pantaloni in base al proprio fisico?

Regola base

Bisogna, innanzitutto, non incaponirsi. Non ci si può ostinare ad indossare un paio di pantaloni che non dona alla propria fisicità solo perché va di moda.

Non siamo noi a doverci adattare ai pantaloni ma loro ad adattarsi a noi. Sperimentare va bene, ma senza esagerare.

Se si ha un fisico a…

Se si ha un fisico a clessidra è bene optare per pantaloni skinny o a sigaretta. Anche quelli a zampa o i panta-palazzo vanno bene, poiché slanciano la figura rendendola più morbida e sinuosa.

No quelli a vita bassa perché mettono in risalto l’ampiezza del fianco, e i pantaloni con il cavallo basso poiché non rendono giustizia a questa fisicità.

Se si hanno spalle e fianchi delle stesse dimensioni e delle gambe magre, non bisogna utilizzare i pantaloni svasati. È preferibile un paio di pantaloni dal taglio dritto per equilibrare le forme dei fianchi con quelle delle gambe.

Se, invece, si ha un fisico a “pera” come scegliere i pantaloni in base al proprio fisico?

Niente paura, In questo caso i pantaloni ideali sono quelli svasati e a palazzo. No a cavallo basso né alla vita troppo alta.

Piccoli dettagli

Se si ha un fisico a triangolo invertito le spalle e il busto saranno più importanti rispetto alla parte inferiore del corpo. In questo caso no ai leggings e sì ai pantaloni regolari e a palazzo.

Infine, se madre natura non ci ha dotate di gambe dritte, bisogna semplicemente lasciar perdere i pantaloni troppo aderenti e optare per un modello svasato. Aderendo sulla coscia ed essendo più morbidi nella parte inferiore della gamba, ridurranno notevolmente questo piccolo difetto.

Bastano questi semplici accorgimenti per imparare a scegliere i pantaloni in base al proprio fisico.