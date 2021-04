Molte persone hanno sempre avuto una certa ritrosia ad indossare il casco durante le passeggiate in bicicletta. Il ciclista, maggiorenne o minorenne che sia, non ha nessun obbligo di indossare il casco ma per una maggiore sicurezza è raccomandato.

Perciò sfatiamo il tabù sul casco indossato durante la pedalata in bicicletta. Molte persone hanno seri dubbi nell’indossare il casco perché indiziato di procurare sfregamento ed eccessiva sudorazione che potrebbero danneggiare il cuoio capelluto.

Il caschetto non danneggia il cuoio capelluto

Da questo punto di vista non si corre nessun rischio. Dunque pedalare durante la primavera fa bene a tutto l’organismo e trovare la scusa di non indossare il casco per salvaguardare i capelli è un grosso errore.

Per cui gli amanti delle due ruote che non hanno alcun problema alla cute della testa possono tranquillamente indossare il caschetto. Logicamente dopo aver pedalato è consigliato provvedere al lavaggio dei capelli con appositi shampoo rinfrescanti e delicati.

Rimedi per rafforzare i capelli

Fare uno scrub ai capelli è sicuramente indicato per ottenere un’azione purificante e antitossina. Infatti massaggiare a lungo il cuoio capelluto riequilibra la produzione di sebo e aumenta l’ossigenazione. Infine questo movimento con le mani stimola e sostiene la crescita dei capelli alla radice.

Giusto per dare una informazione veloce, uno scrub fai da te si può preparare con pochi ingredienti facili da reperire in casa. Nella nostra sezione Moda e Beauty si trovano tanti consigli utili per come preparare scrub adatti ad ogni tipo di capello.

Integratori e alimentazione giocano un ruolo importante

Gli integratori e una sana alimentazione sono validi alleati per mantenere un cuoio capelluto in salute.

Esistono in commercio molti integratori alimentari ricchi di cheratina necessaria per la forza e l’elasticità dei capelli.

Lo stesso dicasi per gli alimenti, infatti mangiando frutta e vegetali ricchi di vitamine e acido folico potrà certamente giovare. Dunque con questo articolo sfatiamo il tabù sul casco indossato durante la pedalata in bicicletta che può far male alla nostra testa.