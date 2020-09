Il nuovo Codice della Strada è stato approvato a fine luglio ed ha introdotto molte novità. Sono interessati i patentati, chi invece la patente se l’è vista revocata, chi infine intende recuperare i punti-patente persi. Ma nuove norme sono state previste anche per le minicar, i ciclomotori, l’attraversamento pedonale, per il patentino per la guida dei motorini. Ovviamente non poteva mancare uno sguardo al mondo dei ciclisti. Ora, dopo tanti annunci e smentite, il popolo delle due ruote da due mesi si domanda: ma il casco è obbligatorio sulle biciclette?

Cosa prevede il nuovo Codice della Strada

Complice la bella stagione e il recente bonus bici del Governo, dall’estate appena conclusa c’è stato un exploit di bici nel traffico cittadino. Per andare al lavoro o per la spesa, per raggiungere gli amici o anche semplicemente per fare un giro. Come attrezzarsi per limitare i rischi tra le auto in sosta e quelle in corsa? Secondo le disposizioni del nuovo Codice della Strada, il casco sulle bici non è obbligatorio, ma raccomandato, soprattutto per i bambini. Dunque, neanche per i minori di 14 anni è scattato l’obbligo di casco, come invece si pensava sarebbe successo alla vigilia dell’approvazione del nuovo testo.

È stato invece confermato l’obbligo di indossare i dispositivi rifrangenti ad alta visibilità, ossia giubbotto o bretelle. Questo però nelle galleria o dopo il tramonto (fino all’alba seguente) nel caso di circolazione con la bici fuori dal centro abitato.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Infine, va sottolineato come la stessa legge del luglio scorso ha disposto l’abrogazione di una particolare norma che era stata introdotta l’anno prima. Vale a dire quella relativa all’applicazione accessoria e al taglio dei punti sulla patente, anche a carico dei ciclisti.

Il casco è obbligatorio sulle biciclette?

In assenza di un obbligo di legge, non vuol dire che non bisogna preoccuparsi della propria incolumità. E difatti è lo stesso legislatore a raccomandarne l’uso (specie per i piccoli) pur non imponendolo per legge.

Sul mercato sono presenti tanti modelli di caschi, divisi anzitutto per età. Quelli destinati agli adulti si distinguono invece tra quelli di vocazione più urbana e quelli invece studiati per la mountain bike. Per tutti, invece, doveroso raccomandare l’acquisto tra i modelli omologati, che ci garantiscono il superamento di determinati test di omologazione.

Al netto delle distinzioni, tuttavia, tre fattori sono determinanti per elevare il nostro grado di protezione. Il casco deve:

a) essere assolutamente della taglia giusta;

b) essere regolato correttamente;

c) allacciato sempre.