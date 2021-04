Per verificare l’usura delle gomme della nostra auto, basta una moneta da 1 euro per calcolare la misura esatta dello spessore del battistrada degli pneumatici. Infatti è importante non andare al di sotto di un certo limite di profondità del battistrada altrimenti si rischia grosso.

Cosa dice il Codice della Strada

Nel caso in cui le forze dell’ordine fermano l’automobilista e notano il battistrada particolarmente usurato e al di sotto di 1,6 millimetri si corre il rischio di una multa di 135 euro e il fermo del veicolo.

La moneta

Ebbene chi ha il dubbio sullo spessore del battistrada può usare questa moneta da 1 euro perché l’altezza del bordo dorato corrisponde proprio all’altezza di 1,6 millimetri. Perciò infilando l’euro nelle scanalature è possibile vedere se il limite è stato raggiunto. Logicamente se ciò avviene, il cambio gomme è obbligatorio altrimenti si rischia veramente grosso.

Un altro metodo per verificare il limite di profondità del battistrada

Basta prendere un tassello in gomma di spessore 1,6 millimetri e posizionarlo sul fondo di una scanalatura longitudinale del battistrada. Qualora il battistrada combaciasse, vorrebbe dire che il pneumatico ha raggiunto il limite legale di utilizzo. Perciò non resta che sostituire gli pneumatici in modo da evitare la multa, perché il limite di profondità del battistrada è andato sotto 1,6 millimetri.

Questa operazione di controllo dello stato delle gomme può essere effettuato direttamente da noi oppure per una maggiore sicurezza meglio farlo in un’officina specializzata.

Viaggiare con pneumatici non in buona salute si compromette la sicurezza

Questo intervento non deve essere presa sotto gamba perché viaggiare con pneumatici usurati compromette la sicurezza. Dunque non basta solo verificare la pressione degli pneumatici ma anche il grado di usura. Purtroppo gran parte degli italiani trascura questi due controlli e corre il rischio di arrivare con il treno di gomme alla fine del ciclo di vita. Nel dubbio basta una moneta da 1 euro per calcolare la misura esatta dello spessore del battistrada degli pneumatici altrimenti per un controllo più accurato meglio dirigersi verso l’officina specializzata.