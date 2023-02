Settimana top per Ariete, Gemelli e altri 2 segni zodiacali: ecco la classifica dei super fortunati dell’oroscopo

Febbraio si sta avviando verso la fine e i pianeti sono in continuo movimento. La settimana che inizia oggi porterà splendide novità a 4 segni zodiacali. Segni che potranno contare su Venere, Giove e Mercurio a favore. Se siamo anche noi nella top 4 prepariamoci a una svolta decisiva.

Inizia la terza decade di febbraio e la settimana si preannuncia estremamente interessante dal punto di vista astrale. L’oroscopo dei prossimi giorni vede moltissimi pianeti in movimento. Venere entra nell’Ariete e va a fare compagnia a Giove. Mercurio arriva in congiunzione diretta con l’Acquario. Una combinazione fortunata che garantirà una settimana top per Ariete, Gemelli e altri 2 segni zodiacali. Scopriamo quali sono e quali saranno le belle novità in amore e sul lavoro.

Venere e Giove rendono l’Ariete irresistibile

Con due pianeti come Venere e Giove favorevoli è facile intuire che l’Ariete sarà il segno più fortunato di tutta la settimana. I nati sotto questo segno sono tra i più pazzi dello zodiaco. Ma tra mercoledì e giovedì, complice anche la Luna favorevole, potrebbe arrivare la persona che renderà gli Ariete docili come agnellini. Magie dell’amore.

Molto bene anche il versante professionale. L’appoggio di Giove trasformerà una nuova proposta di lavoro in un successo assicurato. Anche dal punto di vista economico.

I Gemelli potrebbero trovare un nuovo lavoro

Prestigio lavorativo e carriera saranno al centro della settimana dei Gemelli. Da lunedì a giovedì i Gemelli potranno contare sia su Giove che su Mercurio. Arrivano quindi fortuna, voglia di osare e incredibili capacità contrattuali. Meglio non farsi sfuggire l’occasione perché potrebbe non tornare più.

Promozioni e soldi in vista per l’Acquario

Il segno dell’Acquario è tristemente noto per essere uno dei migliori quando si tratta di scappare dalle relazioni serie. Almeno fino a questa settimana di febbraio. L’arrivo di Venere nel segno potrebbe sparigliare le carte e mettere sulla strada degli Acquario una persona davvero interessante. E andrà a gonfie vele anche la vita lavorativa. Mercurio in congiunzione porterà una promozione sul tavolo dei lavoratori dipendenti.

Settimana top per Ariete, Gemelli e altri 2 segni zodiacali: vola il Sagittario

Completa la top 4 dei segni zodiacali più fortunati della settimana il Sagittario. Nell’ultimo periodo i Sagittario hanno dovuto affrontare delusioni e incomprensioni sul piano sentimentale. Per fortuna la ruota è destinata a girare e il ritorno di Venere a favore porterà belle novità. Soprattutto ai single e a chi è in cerca di stabilità.

Pollice alto anche per quanto riguarda la carriera. Mercurio e Giove autorizzano a essere ambiziosi e a tentare nuove strade professionali. Soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando si presenterà una persona con un progetto decisamente interessante.