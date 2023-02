Ecco i 5 segni più pazzi dello zodiaco da cui fuggire di corsa: 2 di loro non ce li saremmo mai aspettati!

Ogni segno zodiacale è diverso dall’altro con i suoi pregi e i suoi lati oscuri. Oggi analizzeremo questi ultimi e scopriremo i 5 segni più folli in assoluto. Hanno comportamenti quasi impossibili da prevedere e di due di loro non l’avremmo mai detto.

L’enciclopedia Treccani definisce “pazzo” chi fa cose strambe o ha comportamenti poco assennati. Tutti noi ci siamo trovati davanti almeno una volta nella vita un soggetto di questo tipo. E molto probabilmente ci siamo chiesti il motivo di determinate azioni e ragionamenti. Ebbene la ragione potrebbe risiedere nel segno di nascita secondo gli esperti di oroscopo e astrologia. Quindi ecco i 5 segni più pazzi dello zodiaco dai quali dovremmo sempre tenere le distanze. 2 di loro sono davvero delle sorprese.

Il Cancro potrebbe mandare noi al manicomio

Il Cancro è il segno zodiacale in vetta alla classifica dell’oroscopo del 2023. Le stelle prevedono per i nati sotto questo segno nuovi amori ed enorme fortuna sul lavoro. Impossibile, però, sapere se riusciranno a cogliere le opportunità. Il motivo è che i Cancro sono totalmente imprevedibili. Da un lato sono estremamente paranoici e ansiosi. Dall’altro sono disposti a passare sopra chiunque per raggiungere i loro obiettivi. Una miscela veramente esplosiva e da cui scappare a gambe levate.

Ariete e Sagittario sono completamente fuori di testa

Non sono da meno l’Ariete e il Sagittario, altri due segni zodiacali da prendere assolutamente con le pinze. I nati sotto il segno dell’Ariete sono estremamente competitivi ed esuberanti. Ma soprattutto poco attenti agli altri. E se si mettono in testa una cosa sono disposti a tutto pur di ottenerla, anche a comportamenti che rasentano la follia pura.

Attenzione anche al Sagittario, altro segno altamente indecifrabile. Mai mettere un Sagittario alle strette o in una situazione complicata. La sua reazione sarà quasi sicuramente sopra le righe. Quando uno di loro si sente attaccato o poco considerato risponde quasi sempre con gesti inopportuni o eclatanti. Oppure con la fuga. Non per niente il Sagittario è uno dei segni più allergici alle relazioni stabili.

Ecco i 5 segni più pazzi dello zodiaco: a sorpresa ci sono anche Pesci e Acquario

Chiudiamo con le due sorprese assolute. Pochi l’avrebbero detto ma anche Pesci e Acquario hanno la loro buona dose di pazzia. I Pesci sono all’apparenza sempre tranquilli, sensibili e ben disposti verso il prossimo. Ma allo stesso tempo vivono in un universo parallelo con regole proprie. Regole che spesso si scontrano con quello che comunemente definiamo normalità.

Decisamente strano anche il segno dell’Acquario. In questo caso il problema è l’incostanza. Gli Acquario sanno passare dall’entusiasmo sfrenato all’apatia totale. Spesso sfociando nel menefreghismo e nel cinismo. Se sono in giornata sono una delle compagnie più piacevoli in assoluto. Altrimenti meglio tenersi a chilometri di distanza. Difficile intuire cosa aspettarsi se abbiamo a che fare con uno di loro.