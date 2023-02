Scade il setup del 17 febbraio, e Wall Street ci arriva con un minimo relativo. Dopo una giornata quasi tutta al ribasso, gli indici azionari con un colpo di reni hanno recuperato quasi tutto il terreno perduto nelle ultime ore di contrattazione. Cosa accadrà da ora in poi? Le probabilità sono che Wall Street acceleri al rialzo.

Momento particolare per i mercati americani, che secondo alcuni nostri calcoli statistici potrebbero essere all’inizio di una forte fase direzionale fino al 6 marzo. Sarà così? Tutto dipenderà da come e dove si dirigeranno i prezzi nei prossimi giorni.

Il prossimo setup scadrà il 6 marzo

Se il setup del 17 febbraio è stato di minimo (come al momento presupponiamo) ora i listini americani potrebbero volare fino al 6 marzo. Dovremmo essere comunque nell’ultima fase di questo rialzo iniziato a ridosso del 19 dicembre. Poi si potrebbe assistere a un veloce ridimensionamento dei prezzi fino al 6/7 aprile.

Queste sono le dinamiche attese di breve termine, ma per quanto riguarda il lungo rimarchiamo che:

le probabilità sono elevate che il minimo del decennio sia stao segnato nel corso del 2022;

il minimo annuale possa essere stato già segnato come proiettato dal barometro di gennaio.

Procediamo per gradi

La seduta di contrattazione di Wall Street del 17 febbraio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.826,70

Nasdaq C.

11.787,27

S&P500

4.079,09.

Il pattern che si è formato intraday sembra avvalorare la nostra tesi di ripresa del rialzo, ma questo andamento dovrà essere confermato nelle prossime ore di contrattazione. Gli oscillatori di brevissimo a 1 e 4 ore hanno le loro medie a 200 ,400 e 600 orientate al rialzo, e questo lascia ben sperare.

Le probabilità sono che Wall Street acceleri al rialzo: i prezzi confermeranno da ora in poi?

Oggi la Borsa americana è chiusa per festività. Questi per domani saranno i supporti da non violare al ribasso in chiusura di seduta:

Dow Jones

33.517

Nasdaq C.

11.673

S&P 500

4.047.

Invece, il segnale di conferma rialzista verrà da chiusure fra domani e mercoledì superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.847

Nasdaq C.

11.804

S&P 500

4.082.

