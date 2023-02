Metti un tappo di sughero in frigorifero o nel congelatore. Quel che accade è straordinario!

Sempre più persone stanno mettendo un tappo di sughero in frigorifero o in freezer perché risolve un problema molto comune e fastidiosissimo. Leggi per scoprire di cosa si tratta.

Gli elettrodomestici ci hanno letteralmente cambiato la vita, semplificandola di molto. Oggi non sapremmo proprio come andare avanti senza lavatrice, frigorifero o lavastoviglie. Tuttavia, per fare in modo che gli elettrodomestici svolgano per bene il loro lavoro, è fondamentale utilizzarli secondo regole precise, pulirli adeguatamente e sottoporli a regolari controlli. Ad esempio, non tutto si può lavare nella lavastoviglie. Per quanto invece riguarda la lavatrice, c’è un gesto che tutti dovremmo fare al termine del lavaggio per preservarne le funzioni e avere sempre un bucato bello morbido, pulito e profumato.

Nelle faccende domestiche, spesso ci vengono in aiuto dei semplici rimedi naturali. Spesso si rivelano molto più efficaci di costosi detergenti e detersivi. Nelle prossime righe vedremo come risolvere un problema comunissimo praticamente a zero spese.

Metti un tappo di sughero in frigorifero o nel congelatore: risolvi un problema molto diffuso

I tappi di sughero sono un rifiuto che quotidianamente, a fine pasto, troviamo sulla tavola. Le bottiglie di vino, infatti, sono proprio sigillate con il classico turacciolo. Dopo l’apertura della bottiglia, però, buttare i tappi di sughero è un grave errore. Come già accennato, infatti, sono utilissimi per risolvere un inconveniente che succede in tutte le case. Prendi un turacciolo e sistemalo su un ripiano del frigorifero. Se vuoi, puoi tagliarlo anche in 2 o 3 parti e sistemare i pezzi ottenuti su più ripiani. Fai la stessa cosa in freezer o nei vari cassetti del congelatore. Fai questo gesto la sera e l’indomani mattina prova ad aprire freezer e frigorifero. Subito ti accorgerai che, come per magia, la puzza solita creatasi all’interno degli elettrodomestici è sparita!

Il sughero, infatti, è un materiale poroso che assorbe umidità e cattivi odori. Questo semplicissimo stratagemma, dunque, è assai utile per dire addio ai cattivi odori che si formano in frigorifero. Se vuoi, puoi versare sul tappo di sughero una goccia di olio essenziale a tua scelta per profumare al tempo stesso l’interno dell’elettrodomestico. L’aroma più indicato è il fresco limone. Possono andar bene anche altri agrumi come l’arancio, il pompelmo, il bergamotto e il mandarino.

Perché si formano i cattivi odori in frigorifero?

Quando si apre l’anta del frigorifero o lo sportello del freezer, molto spesso veniamo assaliti da un odore piuttosto sgradevole, più o meno intenso. Le cause di ciò possono essere molteplici e delle più varie. Anzitutto la presenza di cibi che per natura sono maleodoranti, come aglio, cipolla e alcuni tipi di formaggio come il gorgonzola.

Cibi andati male, come ad esempio un frutto ormai marcio, emanano cattivo odore. Lo stesso succede se conserviamo i cibi in maniera errata senza pellicole protettive oppure non all’interno di appositi contenitori con chiusura ermetica. Infine, non pulire regolarmente il frigorifero contribuisce alla formazione di cattivi odori.

Una volta ogni 15 o 20 giorni, prendi l’abitudine di svuotarlo completamente e di passare pareti interne e ripiani con una soluzione costituita da acqua e bicarbonato o acqua e limone. Per facilitarti la vita, svolgi l’operazione prima di andare a fare la spesa: il frigo sarà quasi vuoto! E infine, ricorda: metti un tappo di sughero in frigorifero o nel congelatore e non avrai più problemi!