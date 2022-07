Ci avviciniamo alla metà di luglio. Questo mese così caldo e soleggiato porta la nostra mente lontano da casa in attesa delle tanto desiderate vacanze. In questi giorni, il Cielo astrale vedrà un evento molto importante. Stiamo parlando della tanto chiacchierata Luna piena di luglio che porterà cambiamenti e molta fortuna ad alcuni di noi. Saranno giorni ricchi di emozioni e positività, ma che ci permetteranno anche di riflettere e prendere le decisioni migliori.

Giorni entusiasmanti

Il segno dei Gemelli torna finalmente alla ribalta dopo una settimana davvero difficile. Questi giorni saranno pieni di ottimismo e voglia di mettersi in gioco soprattutto nel lavoro, luogo in cui i Gemelli danno il meglio di loro. Precisione e concentrazione permetteranno ai nati sotto questo segno di raggiungere risultati ambiziosi ed importanti. L’amore rende i Gemelli molto ottimisti e torna anche la voglia di viaggiare e fare esperienze nuove. Potrebbe essere più semplice in questi giorni fare incontri molto interessanti.

I Sagittario sono sempre tenaci e concentrati sui loro obiettivi. Questa caratteristica li rende persone di successo e che difficilmente si trovano in difficoltà. Questa settimana regalerà ai Sagittario una maggiore tranquillità e sicurezza e anche gli obiettivi più difficili potrebbero portare buoni risultati. È in arrivo un periodo pieno di emozioni e passione soprattutto per le coppie più recenti, impegnate a rendere felice il proprio partner.

Settimana strepitosa per Gemelli e Sagittario e tanti soldi ed opportunità imperdibili per altri 2 fortunati segni zodiacali grazie alla Luna piena

La Luna piena offrirà grandi possibilità ai nati sotto il segno dell’Ariete. Questa settimana gli Ariete potranno ricevere un importante proposta che riguarda l’ambito lavorativo. Un possibile aumento o riconoscimento darà agli appartenenti a questo segno di fuoco grande soddisfazione. Tuttavia, sarà fondamentale non lasciarsi prendere dall’entusiasmo e agire con molta prudenza e serietà. I single dovranno prendere una decisione che potrebbe ferire qualcuno, ma la sincerità è sempre la chiave migliore per affrontare le situazioni. Scaricare la tensione e liberare la mente ci farà sentire benissimo. Anche chi ha un fisico da urlo non dovrebbe sottovalutare i benefici di un po’ esercizio fisico all’aperto.

Capricorno

Questa sarà una settimana strepitosa per Gemelli e Sagittario, ma anche il Capricorno potrà ottenere moltissimo dalla Luna piena. Chi ha lavorato duramente per raggiungere un obiettivo, nei prossimi giorni potrà finalmente essere ricompensato. I nati sotto questo segno di terra sono molto seri e diligenti nel lavoro e spesso tendono a trascurare gli affetti. Questa settimana i Capricorno torneranno ad apprezzare le piccole cose e il piacere di trascorrere il tempo in famiglia. Le coppie unite da tempo potrebbero cedere alla monotonia: serve maggiore slancio e passione. Questo potrebbe essere il momento migliore per cambiare qualcosa di importante che non soddisfa pienamente. La Luna favorisce le opportunità e i cambiamenti ben ragionati.

