Colorati, gustosi e delicatissimi i fiori di zucca sono la parte più pregiata delle zucchine. Questi deliziosi ortaggi tipicamente estivi ci offrono una preziosa infiorescenza con la quale preparare piatti davvero prelibati. Da Nord a Sud, esistono moltissimi modi diversi per cucinarli. C’è chi li frigge e chi decide di farli al forno, alcuni li farciscono mentre altri li preparano solo in pastella. Inoltre, i fiori di zucca sono anche irresistibili con la pasta oppure saltati in padella. Quel che è certo è che questo ingrediente può permetterci con grande semplicità di portare a tavola un piatto davvero squisito. Generalmente, quando li farciamo decidiamo di usare la carne oppure la ricotta, ma oggi vogliamo provare ingredienti diversi ma altrettanto deliziosi.

Ingredienti

14 fiori di zucca;

100 g di mozzarella;

100 g di prosciutto cotto;

1 uovo;

200 g di farina;

150 g di acqua frizzante fredda;

1 cucchiaino di lievito per salati;

sale q.b.

Golosissimi e croccanti questi fiori di zucca in pastella al forno ripieni senza ricotta né carne, ma con una farcitura irresistibile

Preparare questa ricetta è molto semplice. Puliamo i fiori di zucca rimuovendo eventuali foglioline esterne e lasciando soltanto un pezzo di gambo lungo circa un centimetro. Se il pistillo è di colore giallo brillante possiamo anche decidere di non toglierlo. Laviamoli con cura in modo da non danneggiarli e facciamoli sgocciolare.

Nel frattempo, tagliamo a pezzetti le fette di prosciutto cotto e la mozzarella. A questo punto, possiamo preparare la pastella. Dunque, mettiamo in una ciotola la farina e il lievito. A parte sbattiamo un uovo ed uniamolo poco alla volta agli ingredienti secchi mescolando con una frusta. Versiamo l’acqua fredda a filo e continuiamo a mescolare finché il composto risulterà liscio e privo di grumi.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e foderiamo una teglia. Riempiamo i fiori di zucca con prosciutto e mozzarella facendo attenzione a non rovinarli. Passiamoli nella pastella e adagiamoli sulla teglia. Quando il forno sarà ben caldo, inforniamo e cuociamo i fiori finché saranno dorati. Dopo circa 15-20 minuti, potremo sfornarli e spolverizzarli con un po’ di sale. Serviamoli ancora caldi e godiamoci questa bontà.

Consigli

Golosissimi e croccanti questi fiori di zucca in pastella sono molto semplici e veloci da realizzare. Con pochissimi ingredienti economici potremo portare a tavola un piatto estivo davvero delizioso. Possiamo scegliere di prepararli in padella facendoli friggere in abbondante olio dopo averli farciti. Per renderli ancora più croccanti, prima di infornarli possiamo irrorare i fiori di zucca con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Approfondimento

La golosissima parmigiana di fiori di zucca è un’esplosione di sapore davvero irresistibile