Con l’estate alle porte la nostra mente inizia a viaggiare sognando le tanto agognate vacanze. Molti di noi si chiedono come potrà essere l’estate e se le vacanze saranno all’altezza delle nostre aspettative. Anche in vacanza, molti di noi sono abituati a consultare il proprio oroscopo. Se c’è chi lo fa per soddisfare una curiosità, per tanti altri rappresenta un vero e proprio rito. Oggi ci occuperemo in particolare di 4 segni zodiacali che potranno vivere un’estate davvero indimenticabile.

2 segni d’aria dominano l’estate

Per il segno dei Gemelli l’estate 2022 sarà incredibilmente speciale. Alcuni Gemelli hanno deciso di voltare pagina. Scegliere la strada più adatta alle proprie esigenze è un atto di coraggio che rende i Gemelli molto felici e soddisfatti della nuova condizione. I cambiamenti più recenti influenzano positivamente anche i rapporti personali. Una ritrovata armonia di coppia porterà i Gemelli a scoprire nuovi lati della propria personalità, alcuni davvero inaspettati. Questo periodo favorevole durerà per diverse settimane: carpe diem.

Per la Bilancia l’estate rappresenta la rinascita. Liberandosi di ansie e rapporti ormai logori, molti Bilancia riusciranno a vivere un periodo d’oro. L’appoggio del pianeta Marte darà ai nati sotto questo segno la forza necessaria per raggiungere grandi obiettivi, soprattutto professionali. Sarà importante trovare del tempo da dedicare anche agli affetti per rendere davvero indimenticabile e unica la nostra estate.

Sarà un’estate memorabile per Gemelli e Bilancia e in arrivo soldi a non finire per altri 2 fortunati segni zodiacali

Si prevede un Cielo splendido per i nati sotto il segno dei Pesci che potrebbero raggiungere grandi obiettivi. Chi aspetta una conferma potrebbe riceverla proprio nelle prossime settimane e per i più fortunati potrebbero arrivare soldi in più. L’impegno dimostrato nei mesi scorsi sarà finalmente ripagato e questo porterà l’umore dei Pesci alle stelle e tanta soddisfazione. Venere aiuterà i single ad essere più disinvolti e carismatici: soprattutto nella seconda metà del mese sono favoriti gli incontri. Per le coppie di lunga data servono nuovi stimoli e l’estate aiuterà gli appartenenti a questo segno a ritrovare il piacere di stare insieme.

Vergine

A volare non sono soltanto i segni d’aria. Infatti, sarà un’estate memorabile per Gemelli e Bilancia ma anche per la Vergine che grazie a Mercurio potrà ottenere ottimi risultati. Mercurio renderà i Vergine più concentrati e brillanti e questo aiuterà a farsi notare e a distinguersi dalla concorrenza. Un atteggiamento più combattivo del solito permetterà ai nati sotto il segno della Vergine di migliorare gli affari ed acquisire nuovi clienti. È un periodo davvero fortunato che potrebbe portare alcuni Vergine molto lontano e realizzare i propri desideri dopo mesi di duro lavoro. Se il lavoro va a gonfie vele è anche grazie al supporto dei propri cari. Ricordiamo di non trascurare la sfera personale che da sempre rappresenta una parte importante della vita dei Vergine.

Approfondimento

Settimana d’oro per Ariete e Leone e la Luna piena in Sagittario aiuta altri 2 fortunati segni zodiacali con soldi e benessere